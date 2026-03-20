Кешбек на пальне в Україні: що це таке і як отримати

Найбільш вразливі верстви населення отримають додаткову фінансову допомогу від держави. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що популярна програма Національний кешбек суттєво розширює свої межі.

Відтепер економити можна буде не лише на продуктах, а й на заправці автомобіля. Уряд запускає програму кешбек на пальне.

Кешбек на пальне в Україні: загальні умови програми

За своєю суттю кешбек на пальне — це повернення частини витрачених коштів за купівлю палива на АЗС, які приєдналися до державної ініціативи. Програма створена для того, щоб підтримати українців у складний період та стимулювати прозорий обіг коштів.

Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій — пенсіонери за віком, отримувачі допомоги по інвалідності, малозабезпечені, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО, сімʼї з дітьми. Загалом майже 13 млн людей, – пояснила Свириденко.

Отримані гроші накопичуватимуться на спеціальну картку, а витратити їх можна буде на ліки, комунальні послуги, книги або інші українські товари.

Згідно з анонсом уряду, офіційний старт оновленої програми запланований на 1 травня. Проте підготовчі процеси розпочнуться раніше.

Зокрема, вже у квітні стартують виплати фіксованої допомоги у розмірі 1500 гривень для тих, хто цього потребує найбільше: пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечених сімей, ВПО та багатодітних родин. Загалом, кешбек на пальне в Україні діятиме протягом усього сезону, допомагаючи найменш захищеним категоріям громадян.

Таким чином, кешбек на пальне стає дієвим інструментом економії для власників транспорту. Важливо, що цей кешбек на пальне можна буде витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків або квитків на потяг.

Як користуватися новою програмою кешбеку

Залом ця ініціатива охопить майже 13 мільйоні. Механізм нарахування залежить від виду палива, яке ви купуєте. Уряд встановив наступні відсоткові ставки:

15% повернеться за купівлю дизельного пального;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Якщо ти хочетш отримати саме кешбек на пальне за заправку, то обов’язково розраховуйся банківською картою, бо за готівку кешбек на пальне не нараховується. Гроші за заправку будуть автоматично відображатися в додатку Дія.

Як отримати кешбек на пальне

Щоб стати учасником, потрібно мати відкриту картку Національний кешбек в одному з банків-партнерів та активувати її в Дії. Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року.

Ніяких додаткових заяв писати не потрібно — держава використає вже наявні реєстри.

Варто пам’ятати, що загальні правила кешбеку залишаються чинними. Ти можеш отримати 15% повернення за вітчизняні товари з високою часткою імпорту (наприклад, деякі сири чи макарони) та 5% на звичайні продукти харчування українського виробництва.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!