Кешбек на горючее в Украине: что это такое и как будет работать

Наиболее уязвимые слои населения получат дополнительную финансовую помощь от государства. Премьер-министр Юлия Свириденко официально подтвердила, что популярная программа Национальный кешбэк существенно расширяет свои границы.

Отныне экономить можно будет не только на продуктах, но и на заправке автомобиля. Правительство запускает программу кешбэк на топливо.

Кешбэк на топливо в Украине: общие условия программы

По своей сути кешбэк на топливо — это возврат части потраченных средств за покупку топлива на АЗС, которые присоединились к государственной инициативе. Программа создана для того, чтобы поддержать украинцев в сложный период и стимулировать прозрачный оборот средств.

Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки самых уязвимых категорий — пенсионеры по возрасту, получатели помощи по инвалидности, малообеспеченные, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ, семьи с детьми. Всего почти 13 млн человек, — пояснила Свириденко.

Полученные деньги будут накапливаться на специальную карту, а потратить их можно будет на лекарства, коммунальные услуги, книги или другие украинские товары.

Согласно анонсу правительства, официальный старт обновленной программы запланирован на 1 мая. Однако подготовительные процессы начнутся раньше.

В частности, уже в апреле стартуют выплаты фиксированной помощи в размере 1500 гривен для тех, кто нуждается в этом больше всего: пенсионеров, людей с инвалидностью, малообеспеченных семей, ВПЛ и многодетных семей. В целом, кешбэк на топливо в Украине будет действовать в течение всего сезона, помогая наименее защищенным категориям граждан.

Таким образом, кешбэк на топливо становится действенным инструментом экономии для владельцев транспорта. Важно, что этот кешбэк на топливо можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств или билетов на поезд.

Как пользоваться новой программой кешбэка

В целом эта инициатива охватит почти 13 миллионов. Механизм начисления зависит от вида топлива, которое вы покупаете. Правительство установило следующие процентные ставки:

15% вернется за покупку дизельного топлива;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Если ты хочешь получить именно кешбэк на топливо за заправку, то обязательно рассчитывайся банковской картой, так как за наличные кешбэк на топливо не начисляется. Деньги за заправку будут автоматически отображаться в приложении Дія.

Чтобы стать участником, нужно иметь открытую карту Национальный кешбэк в одном из банков-партнеров и активировать ее в Дії.

Что касается прямой выплаты 1500 грн для уязвимых слоев, то они поступят автоматически на те же счета, куда приходят пенсии или социальные выплаты, или через отделения Укрпочты. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно — государство использует уже имеющиеся реестры.

Стоит помнить, что общие правила кешбэка остаются в силе. Ты можешь получить 15% возврата за отечественные товары с высокой долей импорта (например, некоторые сыры или макароны) и 5% на обычные продукты питания украинского производства.

