Чому МОН не забороняє телефони в школах наказом: Оксен Лісовий назвав причину

Питання використання мобільних телефонів під час занять в українських школах дедалі частіше стає предметом дискусій між вчителями та батьками. Як з’ясувалося, для впровадження обмежень навчальним закладам не потрібно чекати на спеціальні розпорядження згори. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв’ю Яніні Соколовій.

За словами очільника МОН, школи мають повну автономію у вирішенні цього питання через механізм так званого соціального договору.

Соціальний договір замість примусових наказів

Оксен Лісовий наголосив, що будь-яка заборона на рівні всієї країни завжди викликає значний опір та суперечки у суспільстві. Саме тому міністерство наразі не ставить це питання у пріоритет і не видає загальнообов’язкових директив. Натомість громадам та адміністраціям шкіл пропонують домовлятися безпосередньо з батьками учнів.

Це ніхто не забороняє робити школам уже сьогодні. Питання в тому, чи потрібна для цього директива міністерства? Хіба що для того, щоб батькам не пояснювати, чому це важливо, — резюмував Оксен Лісовий.

Локери чи бокси: як це працює на практиці

Міністр підкреслив, що відсутність гаджетів під рукою суттєво підвищує концентрацію дітей на навчальному матеріалі. У світовій практиці існують дві найбільш дієві моделі:

Спільні бокси в класах: учні складають телефони в одну ємність на початку уроку;

Індивідуальні локери: кожна дитина має власну шафку, де гаджет зберігається протягом всього навчального дня.

Очільник МОН переконаний, що підхід із боксами безпосередньо у кабінеті доводить свою ефективність, оскільки діти залишаються сфокусованими на вчителеві та темі уроку, а не на сповіщеннях у месенджерах.

Поки школи самостійно вирішують долю смартфонів, держава зосереджена на фізичній безпеці дітей.

