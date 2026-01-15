Без цепей и купирования ушей: Рада приняла за основу закон о защите домашних животных

Сегодня, 15 января, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении резонансный законопроект №11328. Этот документ ставит целью наконец-то привести украинское законодательство в полное соответствие с требованиями Европейской конвенции по защите домашних животных, которую наше государство ратифицировало еще в 2013 году.

Полномасштабная война принесла новые вызовы: тысячи животных остались без домов или были брошены на произвол судьбы. Именно поэтому имплементация гуманных норм стала критически необходимой прямо сейчас.

Что изменит новый закон: главные запреты и правила

Законопроект предлагает радикально пересмотреть отношение к содержанию четвероногих. Среди ключевых нововведений, которые ждут владельцев и питомники:

Запрет косметических операций: Будет запрещено купировать уши и хвосты, удалять когти или проводить любые другие болезненные процедуры без медицинских показаний. Животное должно оставаться таким, каким его создала природа;

Внедряются строгие правила для питомников, чтобы остановить бесконтрольное разведение в ненадлежащих условиях ради прибыли;

Запрещается держать животных на постоянной привязи (цепи) без возможности регулярного выгула;

Теперь официально запрещено препятствовать кормлению бездомных животных;

Использование животных в развлекательных целях или рекламе будет строго ограничено — только при условии полной безопасности для их здоровья.

Кроме того, документ впервые на законодательном уровне вводит четкое определение термина догхантеры и понятие оставление животного на произвол судьбы, что позволит привлекать недобросовестных владельцев к реальной ответственности.

Комментарий UAnimals: За этот закон мы боролись с июля

В крупнейшей зоозащитной организации Украины UAnimals, чьи юристки непосредственно принимали участие в разработке проекта, принятие документа за основу называют победой гуманности.

— За этот законопроект мы боремся еще с июля 2024 года. Он усиливает ответственность за жестокое обращение и побуждает к развитию образовательных программ об ответственном содержании. Мы системно занимаемся нормотворчеством вместе с межфракционным объединением Гуманная страна, чтобы украинские законы наконец-то соответствовали цивилизованным нормам, — отметили в организации.

Зоозащитники поблагодарили за поддержку профильный комитет и ряд народных депутатов, среди которых Артур Герасимов, Виктория Сюмар, Олег Бондаренко, Кира Рудик и Юлия Овчинникова.

Отдельный блок изменений касается полномочий общин. Местное самоуправление теперь будет обязано не просто заниматься вопросом, а разрабатывать и утверждать образовательные программы по гуманному обращению с животными, а также организовывать правильный отлов и уход за бездомными пушистиками.

Впереди документ ждет подготовка ко второму чтению, в ходе которого возможны дополнительные правки. Однако уже сейчас понятно: Украина уверенно держит курс на создание гуманной среды, где права животных — это не просто слова, а защищенная законом реальность.

