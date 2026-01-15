Для тебя Новости

Без цепей и купирования ушей: Рада приняла за основу закон о защите домашних животных

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 января 2026, 14:25 3 мин.
Защита животных 2026

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь