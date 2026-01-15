Без ланцюгів та купірування вух: Рада прийняла за основу закон про захист домашніх тварин

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні резонансний законопроєкт №11328. Цей документ має на меті нарешті привести українське законодавство у повну відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин, яку наша держава ратифікувала ще у 2013 році.

Повномасштабна війна принесла нові виклики: тисячі тварин залишилися без домівок або були покинуті напризволяще. Саме тому імплементація гуманних норм стала критично необхідною прямо зараз.

Що змінить новий закон: головні заборони та правила

Законопроєкт пропонує радикально переглянути ставлення до утримання чотирилапих. Серед ключових нововведень, які чекають на власників та розплідники:

Заборона косметичних операцій: Буде заборонено купірувати вуха та хвости, видаляти пазурі або проводити будь-які інші болісні процедури без медичних показань. Тварина має залишатися такою, якою її створила природа;

Впроваджуються суворі правила для розплідників, щоб зупинити безконтрольне розведення у неналежних умовах заради прибутку;

Забороняється тримати тварин на постійній прив’язі (ланцюгу) без можливості регулярного вигулу;

Тепер офіційно заборонено перешкоджати годуванню безпритульних тварин;

Використання тварин у розважальних цілях чи рекламі буде суворо обмежене — лише за умови повної безпеки для їхнього здоров’я.

Крім того, документ вперше на законодавчому рівні вводить чітке визначення терміну догхантери та поняття залишення тварини напризволяще, що дозволить притягувати недобросовісних власників до реальної відповідальності.

Коментар UAnimals: За цей закон ми боролися з липня

У найбільшій зоозахисній організації України UAnimals, чиї юристки безпосередньо брали участь у розробці проєкту, прийняття документа за основу називають перемогою гуманності.

За цей законопроєкт ми боремося ще з липня 2024-го року. Він посилює відповідальність за жорстоке поводження та спонукає до розвитку освітніх програм про відповідальне утримання. Ми системно займаємося нормотворчістю разом із міжфракційним об’єднанням Гуманна країна, щоб українські закони нарешті відповідали цивілізованим нормам, — зазначили в організації.

Окремий блок змін стосується повноважень громад. Місцеве самоврядування тепер буде зобов’язане не просто займатися питанням, а розробляти та затверджувати освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами, а також організовувати правильний відлов і догляд за безпритульними пухнастиками.

Попереду на документ чекає підготовка до другого читання, під час якого можливі додаткові правки. Проте вже зараз зрозуміло: Україна впевнено тримає курс на створення гуманного середовища, де права тварин — це не просто слова, а захищена законом реальність.

Фото в матеріалі Олени Воронцої.

