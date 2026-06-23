Стиль жизни

В Карпатах спасли от гибели медвежат, которые три дня провели без матери

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 16:00 2 мин.
супруги спасли медвежат

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