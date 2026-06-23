В Карпатах спасли от гибели медвежат, которые три дня провели без матери

На территории Национального природного парка Синевир успешно завершилась спасательная операция по транспортировке двух маленьких бурых медвежат, оставшихся без попечения в дикой природе.

В реабилитационный центр Синевир передали двух осиротевших медвежат

Обессиленных животных случайно обнаружили на дереве молодые супруги во время прогулки по лесному массиву недалеко от своего горного населенного пункта.

Услышав заунывный писк, пара сразу же покинула место происшествия ради собственной безопасности, предполагая, что рядом может находиться агрессивная медведица.

Однако, вернувшись на локацию на следующий день, мужчина снова зафиксировал жалостливый плач малышей.

Он непрерывно наблюдал за деревом в течение двух суток, надеясь на возвращение взрослого животного, но чуда не произошло — медведица так и не появилась, а сами медвежата остались совершенно одни, голодные и критически истощенные.

Понимая, что без посторонней помощи косолапые обречены на неизбежную гибель, на третий день мужчина принял решение снять их с дерева и забрать в свое жилище, где малышей в первую очередь накормили и успокоили.

Осознавая, что медведи большие хищники и не могут содержаться в домашних условиях, житель горного поселка безотлагательно связался с руководством Реабилитационного центра бурого медведя, который функционирует на базе НПП Синевир на Закарпатье.

Администрация заповедника мгновенно отреагировала на сообщения и организовала специальную эвакуационную миссию, отправив на место специалистов.

Трансфер диких животных в специализированное заведение успешно состоялся при непосредственном участии начальника Реабилитационного центра Ярослава Бундзяка и профильного ветеринарного врача Юрия Маслея.

Специалисты провели первичный медицинский осмотр медвежат до и после транспортировки, оценив их текущее состояние как стабильное и удовлетворительное.

По словам ветеринара, малыши сейчас чувствуют себя немного озабочены из-за изменения обстановки и переезда, что является вполне естественной реакцией для диких зверей.

В настоящее время новоприбывших питомцев парка Синевир ждет обязательный длительный процесс адаптации, разработка сбалансированного рациона и квалифицированная забота специалистов, которые обеспечат им безопасные условия для восстановления и дальнейшего роста.

Фото: НПП Синевир.

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