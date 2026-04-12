КМДА анонсувала реновацію громадської зони біля Бессарабського ринку — що відомо

У центрі столиці розпочинається масштабна трансформація ділянки на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик. Міська влада планує перетворити територію перед Бессарабським ринком на сучасний громадський простір, головним пріоритетом якого стане повна безбар’єрність.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, проєкт покликаний виправити ситуацію, що склалася після 2013 року: довгий час ця локація була фактично відрізана від пішоходів через відсутність зручних наземних переходів та застарілу інфраструктуру.

Нинішня площа не відповідає сучасним вимогам доступності, оскільки перетнути дорогу в цьому місці можна лише через підземний перехід. Це створює значні перешкоди для маломобільних груп населення: людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та літніх людей.

Новий проєкт передбачає створення середовища, де кожен мешканець та гість міста зможе пересуватися без перешкод. Оновлений простір включатиме:

Нове озеленення: висадку дерев та кущів для покращення міського мікроклімату.

Зони відпочинку: встановлення сучасних лавок та якісного освітлення.

Символічний центр: окрасою площі стане новий фонтан, що наслідуватиме стилістику знаменитих чавунних фонтанів Термена, які вже понад 100 років є частиною архітектурного коду Києва.

Важливою особливістю проєкту є залучення позабюджетного фінансування. Роботи реалізують за підтримки меценатів, зокрема української фармацевтичної компанії Farmak. Вибір інвестора та схвалення проєкту відбувалися у кілька етапів через постійно діючу конкурсну комісію КМДА.

Наразі комунальна корпорація Київавтодор уже розпочала офіційні процедури закупівлі необхідних послуг та матеріалів через систему Prozorro. Активна фаза робіт триватиме протягом поточного року, а повністю завершити облаштування нового громадського простору планують у 2027 році.

Очікується, що після реновації ця ділянка перетвориться з транзитної зони на повноцінне місце для відпочинку та комфортного пересування в самому серці Києва.

Фото: КМДА.

