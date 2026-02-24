Для тебе Новини

Сума утричі більша за ВВП: скільки грошей знадобиться Україні на відновлення

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Лютого 2026, 11:56 2 хв.
Вартість відновлення України
Фото ДСНС/Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь