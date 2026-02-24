Сума утричі більша за ВВП: скільки грошей знадобиться Україні на відновлення

Вартість повоєнної відбудови та економічного відродження України продовжує стрімко зростати. Згідно з оновленим звітом Світового банку, ООН, Єврокомісії та українського уряду, наразі ця сума оцінюється у 588 мільярдів доларів. Це на 12% більше, ніж експерти прогнозували лише рік тому.

Про динаміку збитків та критичні потреби країни повідомляє Reuters.

Енергетика під прицілом: чому сума стрімко зросла

Головним чинником дорожчання реконструкції став цілеспрямований терор Росії проти критичної інфраструктури. Лише за останній рік обсяг пошкоджень в енергетичному секторі збільшився на 21%.

Важливо зауважити, що цифра у 588 млрд доларів охоплює руйнування, зафіксовані до кінця 2025 року. Отже, вона ще не враховує наслідків масованих ударів січня та лютого 2026 року, які спричинили тривалі блекаути та перебої з теплопостачанням у великих містах.

Прямі збитки та галузеві втрати

На сьогодні пряма фізична шкода інфраструктурі вже перевищила позначку у 195 млрд доларів. Найбільш вразливими залишаються три сфери:

Житловий фонд: збитки оцінюються у $61 млрд. Ворог пошкодив або вщент зруйнував 14% усіх осель українців;

Транспортна мережа: втрати сягають $40,3 млрд;

Енергосистема: шкода оцінюється приблизно у $25 млрд.

Проте інфраструктура — це лише частина проблеми. Загальні соціально-економічні втрати, що включають зупинку виробництв та масове безробіття, уже оцінюються у колосальні 667 млрд доларів.

Демографічний удар та падіння ВВП

Війна завдала нищівного удару по людському капіталу та економічній стабільності. Реальний ВВП України скоротився на 21%порівняно з довоєнним 2021 роком.

Ситуація з населенням наближається до критичної: за межами країни перебувають понад 6 млн українців, а кількість дитячого населення внаслідок виїзду та депортацій скоротилася на 2,4 млн осіб.

Хто фінансуватиме відновлення

Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що вартість відбудови вже майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2025 рік. Навантаження на державний бюджет є непомірним, тому ключова ставка робиться на залучення бізнесу.

Експерти вважають, що за умови впровадження системних реформ у промисловості та агросекторі, Україна зможе залучити приватні інвестиції, які покриють до 40% загальних потреб у відновленні.

Паралельно з економічними питаннями Україна працює над залученням фінансових ресурсів від партнерів.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно на відбудову України та звідки братимуть кошти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!