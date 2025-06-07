Відбудова портів України: скільки коштуватиме відновлення морської інфраструктури

На відбудову української портової інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російської агресії, необхідно щонайменше 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

Скільки коштуватиме відбудова портів України

За словами заступника міністра розвитку громад та територій України Андрія Кашуби під час виступу на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum в Одесі, російські обстріли пошкодили майже 400 об’єктів портової інфраструктури. Ці попередні підрахунки лягають в основу стратегічного плану відновлення.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення, внаслідок російської агресії було пошкоджено 31 цивільне судно, а 106 працівників морської галузі загинули або отримали поранення.

Попри постійні атаки, українські порти продовжують відігравати ключову роль в економіці країни.

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Кашуба наголосив, що порти Великої Одеси з початку роботи морського коридору у 2023 році обробили 123 мільйони тонн вантажу, з яких 70 мільйонів тонн припадає на агропродукцію.

Щодо Дунайських портів, то лише протягом 2025 року вони вже обробили 4,5 мільйона тонн вантажу.

Ці цифри підкреслюють не лише масштаб руйнувань, а й критичне значення портової інфраструктури для української економіки та її відновлення.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно на відбудову України та звідки братимуть кошти.

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