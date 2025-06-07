Восстановление портов Украины: сколько будет стоить реконструкция морской инфраструктуры

На восстановление украинской портовой инфраструктуры, которая получила значительные повреждения в результате российской агрессии, необходимо по меньшей мере 1 миллиард евро.

Об этом сообщает Укрінформ.

Сколько будет стоить восстановление портов Украины

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Андрея Кашубы во время выступления на международном форуме безопасности Sea Security Forum в Одессе, российские обстрелы повредили около 400 объектов портовой инфраструктуры. Эти предварительные подсчеты ложатся в основу стратегического плана восстановления.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии было повреждено 31 гражданское судно, а 106 работников морской отрасли погибли или получили ранения.

Несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают играть ключевую роль в экономике страны.

Кашуба подчеркнул, что порты Большой Одессы с начала работы морского коридора в 2023 году обработали 123 миллиона тонн груза, из которых 70 миллионов тонн приходится на агропродукцию.

Что касается Дунайских портов, то только в течение 2025 они уже обработали 4,5 миллиона тонн груза.

Эти цифры подчеркивают не только масштаб разрушений, но и критическое значение портовой инфраструктуры украинской экономики и ее восстановления.

Раньше мы рассказывали, сколько нужно на восстановление Украины и откуда будут брать деньги.

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