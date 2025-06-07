Для тебя Новости

Восстановление портов Украины: сколько будет стоить реконструкция морской инфраструктуры

Мария Дзюба, редактор сайта 07 июня 2025, 10:00
Восстановление портов Украины: сколько будет стоить реконструкция морской инфраструктуры
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь