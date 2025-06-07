Восстановление портов Украины: сколько будет стоить реконструкция морской инфраструктуры

Фото Getty Images На восстановление украинской портовой инфраструктуры, которая получила значительные повреждения в результате российской агрессии, необходимо по меньшей мере 1 миллиард евро. Об этом сообщает Укрінформ. Сколько будет стоить восстановление портов Украины По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Андрея Кашубы во время выступления на международном форуме безопасности Sea Security Forum в Одессе, российские обстрелы повредили около 400 объектов портовой инфраструктуры. Эти предварительные подсчеты ложатся в основу стратегического плана восстановления.Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в результате российской агрессии было повреждено 31 гражданское судно, а 106 работников морской отрасли погибли или получили ранения. Несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают играть ключевую роль в экономике страны. Читать по теме Так восстановления есть, или нет? Могут ли переселенцы получить сертификат за разрушенное жилье Ирина Гаряга потеряла дом в Мариуполе и не может получить сертификат в єВідновлення. Кашуба подчеркнул, что порты Большой Одессы с начала работы морского коридора в 2023 году обработали 123 миллиона тонн груза, из которых 70 миллионов тонн приходится на агропродукцию. Что касается Дунайских портов, то только в течение 2025 они уже обработали 4,5 миллиона тонн груза. Эти цифры подчеркивают не только масштаб разрушений, но и критическое значение портовой инфраструктуры украинской экономики и ее восстановления. Раньше мы рассказывали, сколько нужно на восстановление Украины и откуда будут брать деньги. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: восстановление Украины, война в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter