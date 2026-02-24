Сумма втрое больше ВВП: сколько денег понадобится Украине на восстановление

Стоимость послевоенного восстановления и экономического возрождения Украины продолжает стремительно расти. Согласно обновлённому отчету Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и правительства Украины, сейчас эта сумма оценивается в 588 миллиардов долларов. Это на 12% больше, чем эксперты прогнозировали всего год назад.

О динамике ущерба и критических потребностях страны сообщает Reuters.

Энергетика под прицелом: почему сумма стремительно выросла

Главным фактором подорожания реконструкции стал целенаправленный террор России против критической инфраструктуры. Только за последний год объём повреждений в энергетическом секторе увеличился на 21%.

Важно отметить, что цифра в 588 млрд долларов охватывает разрушения, зафиксированные до конца 2025 года. Следовательно, она еще не учитывает последствия массированных ударов января и февраля 2026 года, которые вызвали длительные блэкауты и перебои с теплоснабжением в крупных городах.

Прямой ущерб и отраслевые потери

На сегодня прямой физический ущерб инфраструктуре уже превысил отметку в 195 млрд долларов. Наиболее уязвимыми остаются три сферы:

Жилищный фонд: ущерб оценивается в $61 млрд. Враг повредил или полностью разрушил 14% всех домов украинцев.

Транспортная сеть: потери достигают $40,3 млрд.

Энергосистема: ущерб оценивается примерно в $25 млрд.

Однако инфраструктура — это лишь часть проблемы. Общие социально-экономические потери, включая остановку производств и массовую безработицу, уже оцениваются в колоссальные 667 млрд долларов.

Демографический удар и падение ВВП

Война нанесла разрушительный удар по человеческому капиталу и экономической стабильности. Реальный ВВП Украины сократился на 21% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Ситуация с населением приближается к критической: за пределами страны находятся более 6 млн украинцев, а численность детского населения вследствие выезда и депортаций сократилась на 2,4 млн человек.

Кто будет финансировать восстановление

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что стоимость восстановления уже почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2025 год. Нагрузка на государственный бюджет является непомерной, поэтому ключевая ставка делается на привлечение бизнеса.

Эксперты считают, что при условии внедрения системных реформ в промышленности и агросекторе Украина сможет привлечь частные инвестиции, которые покроют до 40% общих потребностей в восстановлении.

Параллельно с экономическими вопросами Украина работает над привлечением финансовых ресурсов от партнёров.

