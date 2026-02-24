Для тебя Новости

Сумма втрое больше ВВП: сколько денег понадобится Украине на восстановление

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 февраля 2026, 11:56 2 мин.
Стоимость восстановления Украины
Фото ГСЧС/Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь