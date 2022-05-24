Зробити добро зі зла: Олена Зеленська запускає національну програму психічного здоров’я для українців

Наші опоненти роблять все, щоб дестабілізувати мир у всьому світі, заявляючи, що лише війною можна досягти рівноваги. На противагу українці намагаються привести все якомога швидше до ладу, як на фізичному рівні, так і психологічному.

Тому Олена Зеленська оголосила про запуск Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Після того, що українці пережили в окупації, на фронті, у бомбосховищах, під обстрілами, на чужині, вони потребують реабілітації, так само як поранені фізично.

Перша леді України зазначила, що перед всією країною постало ще одне з непростих завдань – битва за психічне здоров’я наших людей.

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До створення загальнонаціональної ініціативи щодо зміцнення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки долучились як офіс першої леді, представники уряду, так і міжнародні партнери.

Разом з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я, на основі їх досвіду, буде створено унікальну програму психологічної допомоги. Планується формування служби психологічної допомоги для підтримки тих, хто пережив війну.

Так, війна – це трагедія. Але ми маємо знайти можливість творити добро навіть серед жахіть війни.

Як зазначає Олена Зеленська, це амбітне завдання – перетворити стрес і біль на силу й наснагу, що і робить вся Україна протягом цих трьох місяців.

Перша леді нагадала, що ВООЗ покликана захищати найважливіші права людини – на життя та здоров’я, які зараз порушуються через збройний напад Росії на Україну.

Ніхто з українців – ані дорослий, ані дитина – не може бути певним, що прокинеться завтра.

І попри те, що всі фізичні руйнування вдасться безсумнівно відбудувати, психологічні наслідки залишаться, можливо, на десятиліття. Тому Олена Зеленська сподівається, що програма допоможе українцям швидше повернутись до мирного життя, а вся Україна покаже приклад всьому світу.

Іноді буває тяжко розібратись навіть у власних емоціях. Читай, як визначити та зрозуміти свої почуття.