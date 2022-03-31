Війна і діти: що робити, якщо дитина побачила щось жахливе?

Війна — це завжди страх та невизначеність. На жаль, у ці часи діти нарівні з дорослими переживають жахи війни та можуть стати свідками разючих ситуацій.
Психологиня Наталія Акульшина дала декілька порад, як допомогти своїй дитині, якщо вона побачила щось жахливе та перебуває в стані переляку.
Не сваріть і не соромте дитину за її переляк. Страх — природне і нормальне почуття, частина інстинктивної програми самозбереження. Він не піддається контролю у дітей, проявляється на фізичному рівні.
Якщо ви побачили, що дитина сильно налякана, заспокоюйте, міцно-міцно обіймайте, зігрівайте своїм тілом, гладьте по спинці — це допомагає зняти напругу.
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Нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте виплакатися, просто будьте поруч і показуйте свою любов.
Обговорюйте з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть за дитину те, що вона не може сформулювати сама: “Ти так сильно злякався(-лася), коли побачив(-ла)…” Так ви допоможете їй випустити страх назовні.
А як ще можна подбати про свою дитину, якщо ви змушені покидати власну домівку? Зробіть для дитини інформаційну бірку — як її правильно написати, прочитайте у матеріалі.