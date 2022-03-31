Война и дети: что делать, если ребёнок увидел что-то ужасное?

Война — это всегда страх и неопределённость. К сожалению, в эти времена дети наравне со взрослыми переживают ужасы войны и могут стать свидетелями неприятно впечатляющих ситуаций.

Психолог Наталия Акульшина дала несколько советов, как помочь собственному ребёнку, если он увидел что-то ужасное и находится в состоянии испуга.

Что делать, если ребёнок увидел что-то страшное и напуган?

Не ругайте и не стыдите ребёнка за его испуг. Страх — природное и нормальное чувство, часть инстинктивной программы самосохранения. Он не поддаётся контролю у детей, проявляется на физическом уровне.

Если вы увидели, что ребёнок сильно напуган, успокаивайте, крепко-крепко обнимайте, согревайте своим телом, гладьте по спинке — это помогает снять напряжение.

Пусть ребёнок плачет, если ему это нужно. Не останавливайте, не заговаривайте, дайте выплакаться, просто будьте рядом и показывайте свою любовь.

Обсуждайте с ребёнком то, что он увидел. Проговорите за ребёнка то, что он не может сформулировать сам: “Ты так сильно испугался, когда увидел…” Так вы поможете ему выпустить страх наружу.

При разговоре с ребёнком попробуйте создать безопасное и спокойное пространство, обнимайте его, если он не сопротивляется. Говорите медленно и обязательно делайте паузы, чтобы у ребёнка было время понять, а у вас — держать чувства под контролем.

Как правило, разговора недостаточно и приходится повторять много раз разными словами, вспоминая подробности того, что случилось. Это необходимо делать до момента, пока вы не ощутите, что страх ребёнка постепенно уменьшается. И главное — поддерживайте ребёнка каждый раз, когда он вспоминает то, что случилось, и хочет поговорить об этом.

Рассказывайте ребёнку о своих чувствах и страхах: “Мне тоже было страшно”. Разрешите себе и ребёнку бояться — не пытайтесь убедить его в том, что на самом деле он не боится, что у него не было повода бояться, или в том, что на самом деле всё это не страшно.

Предложите нарисовать свой страх или то, что напугало, — это поможет справиться с эмоциями.

Помните, что ребёнок не рождается с умением управлять своими чувствами и эмоциями. Да и не всем взрослым это удаётся. Поэтому главное — помочь ребёнку в этом.

А как ещё можно позаботиться о своём ребёнке, если вы вынуждены покидать собственный дом? Сделайте для ребёнка информационную бирку — как её правильно написать, прочитайте в материале.