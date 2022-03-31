Война и дети: что делать, если ребёнок увидел что-то ужасное?

Война — это всегда страх и неопределённость. К сожалению, в эти времена дети наравне со взрослыми переживают ужасы войны и могут стать свидетелями неприятно впечатляющих ситуаций.
Психолог Наталия Акульшина дала несколько советов, как помочь собственному ребёнку, если он увидел что-то ужасное и находится в состоянии испуга.
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А как ещё можно позаботиться о своём ребёнке, если вы вынуждены покидать собственный дом? Сделайте для ребёнка информационную бирку — как её правильно написать, прочитайте в материале.