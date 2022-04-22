Магия вне Хогвардса: как сделать бриллиантовые, патриотические и космические пасхальные яйца на Пасху. Показывает химик

Для того чтобы привить детям любовь к химии, не нужно задач и формул. Достаточно показывать, как эта химия работает в жизни.
Можно начать с простого — оригинальных крашанок на Пасху с помощью натуральных красителей.
Так вы сможете не только познакомить ребенка с украинскими традициями, отвлечь его внимание от гаджетов, но и заинтересовать наукой.
Ведь химия может творить настоящие чудеса. Известный учитель и доктор химических наук Глеб Репич активно рассказывает об этих чудесах в своем TikTok.
На этот раз он рассказал, как совершить чудо с помощью простых ингредиентов и вместе с детьми превратить обычные яйца в бриллиантовые, космические и патриотические.
Секрет достаточно прост, вам понадобятся:
Варим яйца, даем немного охладиться, а затем заливаем их красным вином.
Оставь все это отдыхать на четыре часа, можно и чуть больше, это не навредит. Затем осторожно выложи их на бумажное полотенце и дай высохнуть самостоятельно.
По мере высыхания крашанки будут становиться бриллиантовыми, то есть покроются слоем перламутровых кристаллов.
По мере высыхания крашанки будут становиться бриллиантовыми, то есть покроются слоем перламутровых кристаллов.
Но есть один аспект: вино может давать неравномерный цвет. Одни яйца могут получиться темно-фиолетовыми, а другие — более светлыми.
Это обусловлено тем, что на поверхности яйца есть кутикула. Если ее снять, то цвет будет равномерный, но светлый. Сделать это можно с помощью обыкновенной соды.
Если оставить кутикулу, то получишь темно-фиолетовое бриллиантовую крашанку.
А теперь самое интересное — как это работает. Дело в том, что в вине есть органические кислоты, в том числе лимонные.
Они вступают в реакцию с яичной скорлупой, а точнее, кальций карбонатом, который является его составной частью — кислоты растворяют его.
В результате образуются соли, которые оседают в виде сверкающих кристаллов на поверхности пасхального яйца.
Вуаля, магия вне Хогвардса для малышей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Публикация от Gleb Repich (@glebrepich)
Сам Глеб Репич назвал их яйцами Путина, потому что они чем-то похожи на драконьи, и посоветовал играть ими в битки.
А теперь шутки в сторону, держи рецепт. Для приготовления таких космических яиц тебе понадобятся:
Для начала заготовляем краситель. Для этого нужно взять одну пачку чая каркаде и полностью залить ее литром кипятка.
Накрыть сосуд с будущим красителем крышкой и дать ему время подумать о жизни, настояться 20 минут.
Затем нужно положить туда отварные яйца и оставить их там на 30 минут. Дальше промой пасхальные яйца водой и оставь сушиться на бумажной салфетке.
В финальный этап нужно будет натереть яйца маслом для блеска. Как справедливо заметил Глеб Репич, яйца должны блестеть.
Яркий желтый и синий цвет можно получить с помощью натуральных красителей. Для желтых пасхальных яйц вам понадобятся:
Чтобы начать магию, один пакетик куркумы разведите с литром воды и положите туда сырые яйца. Поставьте все это на огонь и подождите десять минут.
Краситель куркумы придает насыщенный желто-горячий цвет.
Краситель куркумы придает насыщенный желто-горячий цвет.
После этого промойте крашанки и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Натрите их маслом, чтобы у них был привлекательный блеск.
Для синих пасхальных яиц:
Произвольно измельчите полкочана капусты и залейте его кипятком на 20 минут. Затем положите туда сваренные яйца, поставьте в холодильник и оставьте их там на всю ночь.
Голубокий цвет крашанкам придадут натуральный красители антоцианы, которые природа добавила в краснокочанную капусту.
Голубокий цвет крашанкам придадут натуральный красители антоцианы, которые природа добавила в краснокочанную капусту.
Завершаем процесс натиранием яиц маслом.
Если вы сомневаетесь, стоит ли что-либо праздновать, когда вокруг сложная ситуация или вы уехали за границу, то мы рассказали, почему праздновать Пасху необходимо как взрослым, так и детям.