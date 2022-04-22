Магия вне Хогвардса: как сделать бриллиантовые, патриотические и космические пасхальные яйца на Пасху. Показывает химик

Для того чтобы привить детям любовь к химии, не нужно задач и формул. Достаточно показывать, как эта химия работает в жизни.

Можно начать с простого — оригинальных крашанок на Пасху с помощью натуральных красителей.

Так вы сможете не только познакомить ребенка с украинскими традициями, отвлечь его внимание от гаджетов, но и заинтересовать наукой.

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Ведь химия может творить настоящие чудеса. Известный учитель и доктор химических наук Глеб Репич активно рассказывает об этих чудесах в своем TikTok.

На этот раз он рассказал, как совершить чудо с помощью простых ингредиентов и вместе с детьми превратить обычные яйца в бриллиантовые, космические и патриотические.

Бриллиантовые крашанки

Секрет достаточно прост, вам понадобятся:

яйца, которые станут крашанками

красное вино

Варим яйца, даем немного охладиться, а затем заливаем их красным вином.

Оставь все это отдыхать на четыре часа, можно и чуть больше, это не навредит. Затем осторожно выложи их на бумажное полотенце и дай высохнуть самостоятельно.

По мере высыхания крашанки будут становиться бриллиантовыми, то есть покроются слоем перламутровых кристаллов.

Но есть один аспект: вино может давать неравномерный цвет. Одни яйца могут получиться темно-фиолетовыми, а другие — более светлыми.

Это обусловлено тем, что на поверхности яйца есть кутикула. Если ее снять, то цвет будет равномерный, но светлый. Сделать это можно с помощью обыкновенной соды.

Если оставить кутикулу, то получишь темно-фиолетовое бриллиантовую крашанку.

В чем магия?

А теперь самое интересное — как это работает. Дело в том, что в вине есть органические кислоты, в том числе лимонные.

Они вступают в реакцию с яичной скорлупой, а точнее, кальций карбонатом, который является его составной частью — кислоты растворяют его.

В результате образуются соли, которые оседают в виде сверкающих кристаллов на поверхности пасхального яйца.

Вуаля, магия вне Хогвардса для малышей.

Космические крашанки

Сам Глеб Репич назвал их яйцами Путина, потому что они чем-то похожи на драконьи, и посоветовал играть ими в битки.

А теперь шутки в сторону, держи рецепт. Для приготовления таких космических яиц тебе понадобятся:

яйца

чай каркаде

вода

подсолнечное масло

Для начала заготовляем краситель. Для этого нужно взять одну пачку чая каркаде и полностью залить ее литром кипятка.

Накрыть сосуд с будущим красителем крышкой и дать ему время подумать о жизни, настояться 20 минут.

Затем нужно положить туда отварные яйца и оставить их там на 30 минут. Дальше промой пасхальные яйца водой и оставь сушиться на бумажной салфетке.

В финальный этап нужно будет натереть яйца маслом для блеска. Как справедливо заметил Глеб Репич, яйца должны блестеть.

Патриотические крашанки

Яркий желтый и синий цвет можно получить с помощью натуральных красителей. Для желтых пасхальных яйц вам понадобятся:

яйца

куркума

вода

масло

Чтобы начать магию, один пакетик куркумы разведите с литром воды и положите туда сырые яйца. Поставьте все это на огонь и подождите десять минут.

Краситель куркумы придает насыщенный желто-горячий цвет.

После этого промойте крашанки и дайте им высохнуть на бумажном полотенце. Натрите их маслом, чтобы у них был привлекательный блеск.

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Для синих пасхальных яиц:

яйца

краснокочанная капуста

вода

подсолнечное масло

Произвольно измельчите полкочана капусты и залейте его кипятком на 20 минут. Затем положите туда сваренные яйца, поставьте в холодильник и оставьте их там на всю ночь.

Голубокий цвет крашанкам придадут натуральный красители антоцианы, которые природа добавила в краснокочанную капусту.

Завершаем процесс натиранием яиц маслом.

Если вы сомневаетесь, стоит ли что-либо праздновать, когда вокруг сложная ситуация или вы уехали за границу, то мы рассказали, почему праздновать Пасху необходимо как взрослым, так и детям.