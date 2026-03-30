Горячие блюда на Пасху 2026: праздничные вкусности для семейного стола

На Пасху хочется готовить не просто традиционные блюда, а и такие, которые способны удивить гостей. Как это сделать?
Добавьте яркую подачу, интересные ингредиенты или праздничное украшение — и привычные блюда засияют по-новому, создавая за столом настоящую праздничную атмосферу.
Какие горячие блюда приготовить на Пасху — подборка идей.
Горячие блюда на Пасху: праздничное пасхальное рагу с мясом и овощами
Ингредиенты (на 4–6 порций)
- 500 г говядины или баранины, нарезанной кубиками
- 3 средние картофелины, нарезанные кубиками
- 1 красный болгарский перец, нарезанный полосками
- 1 желтый болгарский перец, нарезанный полосками
- 1 морковь, нарезанная кружочками или кубиками
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- 200 мл томатного соуса или измельченных томатов
- 50 мл белого сухого вина (для аромата)
- 1 ч. л. соли, по вкусу
- ½ ч. л. черного молотого перца
- ½ ч. л. паприки
- ¼ ч. л. мускатного ореха
- 2 ст. л. масла для жарки
- ½ пучка свежей петрушки и кинзы, мелко нарезанной
- 1 маленькая красная луковица для украшения
- зерна граната
Приготовление
- В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте мясо до золотистой корочки.
- Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 2–3 минуты. Затем добавьте морковь, картофель и болгарский перец, перемешайте.
- Влейте томатный соус и (по желанию) белое вино. Добавьте специи: соль, перец, паприку, мускатный орех. Накройте крышкой и тушите 25–30 минут на среднем огне, пока мясо не станет мягким, а овощи — готовыми.
- Перед подачей посыпьте мелко нарезанной петрушкой и кинзой, добавьте тонко нарезанный красный лук и несколько зерен граната. Это добавляет цвета и праздничного настроения.
- Подавайте горячим прямо в глиняном горшке или на большой праздничной тарелке.
Какие горячие блюда приготовить на Пасху: тефтели с сливочным соусом
Ингредиенты (на 6–8 тефтелей)
- 500 г фарша (свинина + говядина или курица для легкого варианта)
- 1 небольшая луковица, мелко нарезанная
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 50 г панировочных сухарей
- 1 яйцо + 1 дополнительное яйцо для глазури
- 50 мл молока или сливок
- Соль, перец по вкусу
- 1 ч. л. сушеного орегано
- 1 ст. л. свежей мелко нарезанной петрушки + немного для украшения
- 50 г тертого сыра (чеддер или пармезан)
- 1 ст. л. оливкового масла
Для соуса:
- 150 мл томатного соуса
- 100 мл сливок
- ½ ч. л. куркумы (для золотистого цвета)
- ½ ч. л. меда
А также:
- Свежая зелень (петрушка, укроп)
- Маленькие вареные перепелиные яйца или кусочки красного перца для ярких цветов
Приготовление
- Смешайте фарш, лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо, молоко/сливки, соль, перец, орегано, петрушку и тертый сыр. Хорошо вымесите до однородности.
- Слепите тефтели размером с большой грецкий орех (или чуть больше). Выложите в смазанную маслом форму для запекания.
- Взбейте дополнительное яйцо и смажьте тефтели сверху — это создаст золотистую корочку.
- Смешайте томатный соус, сливки, куркуму и мед. Полейте тефтели соусом так, чтобы они были почти покрыты, но немного сверху оставалось для хрустящей корочки.
- Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте 25–30 минут, пока тефтели не станут золотистыми, а соус не загустеет.
- Посыпьте свежей зеленью, добавьте маленькие вареные перепелиные яйца или кусочки красного/желтого перца вокруг для цвета. Можно выложить на красивое праздничное блюдо в форме корзинки или гнезда — выглядит очень весенне.
Горячие блюда на Пасху: рецепт запеченных с сыром овощей
