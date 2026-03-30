Горячие блюда на Пасху 2026: праздничные вкусности для семейного стола

На Пасху хочется готовить не просто традиционные блюда, а и такие, которые способны удивить гостей. Как это сделать?

Добавьте яркую подачу, интересные ингредиенты или праздничное украшение — и привычные блюда засияют по-новому, создавая за столом настоящую праздничную атмосферу.

Какие горячие блюда приготовить на Пасху — подборка идей.

Горячие блюда на Пасху: праздничное пасхальное рагу с мясом и овощами

Ингредиенты (на 4–6 порций)

500 г говядины или баранины, нарезанной кубиками

3 средние картофелины, нарезанные кубиками

1 красный болгарский перец, нарезанный полосками

1 желтый болгарский перец, нарезанный полосками

1 морковь, нарезанная кружочками или кубиками

1 луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока, измельченные

200 мл томатного соуса или измельченных томатов

50 мл белого сухого вина (для аромата)

1 ч. л. соли, по вкусу

½ ч. л. черного молотого перца

½ ч. л. паприки

¼ ч. л. мускатного ореха

2 ст. л. масла для жарки

½ пучка свежей петрушки и кинзы, мелко нарезанной

1 маленькая красная луковица для украшения

зерна граната

Приготовление

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло. Обжарьте мясо до золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте 2–3 минуты. Затем добавьте морковь, картофель и болгарский перец, перемешайте. Влейте томатный соус и (по желанию) белое вино. Добавьте специи: соль, перец, паприку, мускатный орех. Накройте крышкой и тушите 25–30 минут на среднем огне, пока мясо не станет мягким, а овощи — готовыми. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной петрушкой и кинзой, добавьте тонко нарезанный красный лук и несколько зерен граната. Это добавляет цвета и праздничного настроения. Подавайте горячим прямо в глиняном горшке или на большой праздничной тарелке.

Какие горячие блюда приготовить на Пасху: тефтели с сливочным соусом

Ингредиенты (на 6–8 тефтелей)

500 г фарша (свинина + говядина или курица для легкого варианта)

1 небольшая луковица, мелко нарезанная

1 зубчик чеснока, измельченный

50 г панировочных сухарей

1 яйцо + 1 дополнительное яйцо для глазури

50 мл молока или сливок

Соль, перец по вкусу

1 ч. л. сушеного орегано

1 ст. л. свежей мелко нарезанной петрушки + немного для украшения

50 г тертого сыра (чеддер или пармезан)

1 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

150 мл томатного соуса

100 мл сливок

½ ч. л. куркумы (для золотистого цвета)

½ ч. л. меда

А также:

Свежая зелень (петрушка, укроп)

Маленькие вареные перепелиные яйца или кусочки красного перца для ярких цветов

Приготовление

Смешайте фарш, лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо, молоко/сливки, соль, перец, орегано, петрушку и тертый сыр. Хорошо вымесите до однородности. Слепите тефтели размером с большой грецкий орех (или чуть больше). Выложите в смазанную маслом форму для запекания. Взбейте дополнительное яйцо и смажьте тефтели сверху — это создаст золотистую корочку. Смешайте томатный соус, сливки, куркуму и мед. Полейте тефтели соусом так, чтобы они были почти покрыты, но немного сверху оставалось для хрустящей корочки. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте 25–30 минут, пока тефтели не станут золотистыми, а соус не загустеет. Посыпьте свежей зеленью, добавьте маленькие вареные перепелиные яйца или кусочки красного/желтого перца вокруг для цвета. Можно выложить на красивое праздничное блюдо в форме корзинки или гнезда — выглядит очень весенне.

Горячие блюда на Пасху: рецепт запеченных с сыром овощей

Ингредиенты (на 4–6 порций) 2 средние моркови, нарезанные кружочками

1 средний болгарский перец (красный или желтый), нарезанный полосками

1 средний цукини или баклажан, нарезанный кубиками

200 г картофеля, нарезанного мелкими кубиками

1 средняя луковица, нарезанная полукольцами

3–4 зубчика чеснока, мелко порезанные

150 г шампиньонов, нарезанных ломтиками

2–3 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. розмарина (свежего или сухого)

1 ч. л. чабреца

соль, перец — по вкусу

50 г сыра фета или твердого сыра для посыпки (по желанию)

зелень для украшения (петрушка, укроп) Приготовление Разогреть духовку до 200 °C. В большой миске смешать морковь, перец, цукини, картофель, лук, чеснок и шампиньоны. Добавить оливковое масло, розмарин, чабрец, соль и перец. Хорошо перемешать. Выложить овощи на противень одним слоем. Запекать в духовке 30–40 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка подрумянятся. За 5 минут до готовности посыпать сыром (если используете) и дать ему расплавиться. Подавать горячими, украсив свежей зеленью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!