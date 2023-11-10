Чем полезна бузина: как маленькие ягоды помогают организму человека

Бузина — полезная ягода. Преимущественно мы привыкли к виду цветков бузины, делаем из них квас, компот или даже мед.

Но ягоды бузины также можно есть и они очень полезны. Мы расскажем, чем полезна бузина и кому ее можно есть.

Что такое бузина

Бузина — это дерево, которое имеет крупные листья, белые цветки и черно-фиолетовые ягоды.

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Бузину преимущественно используют в кулинарии, даже готовят алкогольные напитки: вино, пиво, шампанское и портвейн. Из сока ягод делают желе и мармелады, даже варенье и сиропы.

Польза бузины

Люди могут использовать практически всю бузину: ягоды, цветки, листья, кору и даже корни. Бузина обладает рядом полезных веществ:

укрепляет иммунитет;

помогает в борьбе с насморком, кашлем, жаром;

нормализует работу желудочно-кишечного тракта;

имеет мочегонный эффект;

имеет слабительное действие;

помогает успокаивать нервную систему;

выводит из организма ненужную жидкость.

Также бузина помогает укреплять артериальное давление, улучшает качество сосудов.

Ягоды бузины содержат большое количество витаминов A, B, C, а также полезные вещества: железо, цинк, медь, кальций, калий, фосфор и магний.

Кому стоит есть бузину

Бузину могут рекомендовать, если у человека есть артрит и артроз, заболевания почек, проблемы с ЖКТ, заболевания эндокринной системы, а также для общего повышения иммунитета.

Также бузину могут есть люди, у которых варикозное расширение вен. Хорошо бузина помогает при вирусных и сезонных заболеваниях.

Из бузины можно приготовить много всего. Ранее мы рассказывали, как приготовить мед из бузины.

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