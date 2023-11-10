Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини

Бузина — корисна ягода. Переважно ми звикли до виду квіток бузини, робимо з них квас, компот або мед.

Але ягоди бузини також можна їсти, і вони дуже корисні. Ми розповімо, чим корисна бузина і кому її можна їсти.

Що таке бузина

Бузина — це дерево, яке має велике листя, білі квітки та чорно-фіолетові ягоди.

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Бузину переважно використовують у кулінарії, навіть готують алкогольні напої: вино, пиво, шампанське та портвейн. З соку ягід роблять желе та мармелади, навіть варення та сиропи.

Користь бузини

Люди можуть використовувати практично всю бузину: ягоди, квіти, листя, кору і навіть коріння. Бузина має низку корисних речовин:

зміцнює імунітет;

допомагає побороти нежить, кашель, жар;

нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту;

має сечогінний ефект;

має проносну дію;

допомагає заспокоювати нервову систему;

виводить з організму непотрібну рідину.

Також бузина допомагає зміцнювати артеріальний тиск, покращує якість судин.

Ягоди бузини містять велику кількість вітамінів A, B, C, а також корисні речовини: залізо, цинк, мідь, кальцій, калій, фосфор та магній.

Кому варто їсти бузину

Бузину можуть рекомендувати, якщо людина має артрит і артроз, захворювання нирок, проблеми з ШКТ, захворювання ендокринної системи, а також для загального підвищення імунітету.

Також бузину можуть їсти люди, які мають варикозне розширення вен. Добре бузина допомагає при вірусних та сезонних захворюваннях.

З бузини можна приготувати багато всього. Раніше ми розповідали, як приготувати мед з бузини.

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