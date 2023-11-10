Їжа та рецепти

Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 14:30
Бузина: користь здоров'ю людини
Фото: Pexels

Більше новин
дія підпис не працює
Дія.Підпис не працює: що робити та які можуть бути причини
Асертивність
Тренд на асертивність: що це таке та як натренувати навичку відмови
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини
Заготовляємо калину на зиму: рецепти ягоди з цукром
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини
Заготовляємо калину на зиму: рецепти ягоди з цукром
лікування ангіни
Різко почало боліти горло? Розповідаємо про ангіну: перші симптоми, лікування та профілактика
Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини
Що таке овуляція та як її не пропустити — гінекологиня поділилася кількома ефективними методами
мікробіом кишківника
Чому слід подружитися з хорошими бактеріями? Усе про мікробіом кишківника

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 10 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:17
Recovery семінар
Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати
0:03:45
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
У черзі вже 1000 вантажівок! Що відомо про протест польських перевізників на кордоні з Україною
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Найважчою є розлука з дітьми. Як минула премія Тато року-2023 та хто переміг
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Професорку Ірину Фаріон звільнити? Чому зчинився скандал та як реагують військові
0:04:44
Рація Химера
Станції РЕБ її просто не бачать! В Україні розробили унікальну рацію Himera для військових
Більше відео
сидерати
Читати далі
Сидерати на зиму: які посіяти та як це робити
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Читати далі
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь