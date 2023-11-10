Чим корисна бузина: як маленькі ягоди допомагають організму людини

Бузина — корисна ягода. Переважно ми звикли до виду квіток бузини, робимо з них квас, компот або мед.
Але ягоди бузини також можна їсти, і вони дуже корисні. Ми розповімо, чим корисна бузина і кому її можна їсти.
Бузина — це дерево, яке має велике листя, білі квітки та чорно-фіолетові ягоди.
Бузину переважно використовують у кулінарії, навіть готують алкогольні напої: вино, пиво, шампанське та портвейн. З соку ягід роблять желе та мармелади, навіть варення та сиропи.
Люди можуть використовувати практично всю бузину: ягоди, квіти, листя, кору і навіть коріння. Бузина має низку корисних речовин:
Також бузина допомагає зміцнювати артеріальний тиск, покращує якість судин.
Також бузина допомагає зміцнювати артеріальний тиск, покращує якість судин.
Ягоди бузини містять велику кількість вітамінів A, B, C, а також корисні речовини: залізо, цинк, мідь, кальцій, калій, фосфор та магній.
Бузину можуть рекомендувати, якщо людина має артрит і артроз, захворювання нирок, проблеми з ШКТ, захворювання ендокринної системи, а також для загального підвищення імунітету.
Також бузину можуть їсти люди, які мають варикозне розширення вен. Добре бузина допомагає при вірусних та сезонних захворюваннях.
З бузини можна приготувати багато всього. Раніше ми розповідали, як приготувати мед з бузини.
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