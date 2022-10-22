Йому присвоїли Героя України посмертно, а він — вижив! Історія бійця, який боронив Антонівський міст

Лейтенант Дмитро Чавалах — із сотні тих українських бійців, які серед перших зустріли ворога перед Херсоном й тримали стратегічний Антонівський міст. Його вважали загиблим й навіть присвоїли Героя України посмертно, але йому, важкопораненому, вдалося вижити.

А згодом із кількома побратимами — дивом вибратися на рідну Хмельниччину. Після шпиталів і реабілітації він хотів повернутися на службу, але лікарі не дозволили. Тепер 28-річний лейтенант вчиться на психолога.

Свого героїзму він не визнає — каже, що просто виконує свою військову роботу та боронить рідну країну. І робить це ще з 2014 року.

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Дмитро згадує: під час просування російських військ територією України, ті кидали по ВСУ авіацію.

Через деякий час нам сказали, що ми в оточенні ворога і його десант уже на Антонівському мості.

Тоді із бригадою, в якій воював Дмитро, повністю зник зв’язок, тож багатьох військових помилково вважали загиблими. Надії на те, що Дмитро вижив, не мали вже і його батьки. Але хлопці змогли прорватися з оточення — подекуди на відстані кількох метрів від ворога.

— У нас було 17 поранених, серед яких і я, та четверо загиблих.

Чоловік розповідає, що тоді його непритомного та інших військових переховували херсонські партизани, а лікарі надавали допомогу. Як саме військовим вдалося вибратися з-під окупації Дмитро не може розповісти, бо там й досі перебувають люди, які допомогли їм врятуватися. Лише чекає перемоги, аби порибалити зі своїми рятівниками.

Прийде час і ми дізнаємося ще не одну історію звільнення, деблокади чи наступу українських військових у цій війні. Одну з таких історій розповів інших Герой України, який вертольотом прорвався до Маріуполя.

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