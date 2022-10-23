Актуальная карта боевых действий в Украине 23 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Утренные обстрелы и попытки уничтожить целую страну россияне не прекращают, но это не поможет изменить ситуацию на карте боевых действий или забрать нашу жажду к победе.
Однако таким образом наш враг лишь приближает свое поражение и еще раз доказывает миру, что он спонсор терроризма на земле, куда ступает его подошва.
Мы же продолжаем прокладывать путь к победе, а наши воины ВСУ освобождают новые территории. Все эти процессы записывает украинский Генштаб, сообщающий об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует боевые действия и ситуацию в Украине:
Начался отход россиян из западной части Херсонской области. Российские силы, вероятно, намерены продолжить этот отвод в течение нескольких недель, но могут иметь проблемы, если украинские силы решат атаковать.
Начался отход россиян из западной части Херсонской области. Российские силы, вероятно, намерены продолжить этот отвод в течение нескольких недель, но могут иметь проблемы, если украинские силы решат атаковать.
Также эксперты отмечают, что вероятно, российские войска попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не дать украинским силам преследовать российские силы вглубь Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.
В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.
Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда в Днепропетровской области. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.
На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.
По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны Украины в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и десять единиц вооружения и военной техники.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.
Они первыми видят последствия российского террора. Пока все мы прячемся в укрытиях, Артур и его команда мчатся в ад, чтобы вытащить из него людей. Читай, кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!