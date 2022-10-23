Актуальная карта боевых действий в Украине 23 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Утренные обстрелы и попытки уничтожить целую страну россияне не прекращают, но это не поможет изменить ситуацию на карте боевых действий или забрать нашу жажду к победе.

Однако таким образом наш враг лишь приближает свое поражение и еще раз доказывает миру, что он спонсор терроризма на земле, куда ступает его подошва.

Мы же продолжаем прокладывать путь к победе, а наши воины ВСУ освобождают новые территории. Все эти процессы записывает украинский Генштаб, сообщающий об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует боевые действия и ситуацию в Украине:

Начался отход россиян из западной части Херсонской области. Российские силы, вероятно, намерены продолжить этот отвод в течение нескольких недель, но могут иметь проблемы, если украинские силы решат атаковать.

Также эксперты отмечают, что вероятно, российские войска попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свой уход и не дать украинским силам преследовать российские силы вглубь Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.

В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области; на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клищиевка и Майорск ;

направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда в Днепропетровской области. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны Украины в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и десять единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.

Они первыми видят последствия российского террора. Пока все мы прячемся в укрытиях, Артур и его команда мчатся в ад, чтобы вытащить из него людей. Читай, кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора.

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