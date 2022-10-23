Актуальна карта бойових дій в Україні 23 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ранкові обстріли та намагання знищити цілу країну росіяни не припиняють, але їм це не допоможе змінити ситуацію на карті бойових дій чи забрати нашу жагу до перемоги.

Однак таким чином наш ворог лише наближає свою поразку та ще раз доводить світу, що він є спонсором тероризму на землі, куди ступає його підошва.

Ми ж продовжуємо торувати шлях до перемоги, а наші воїни ЗСУ звільняють нові території. Усі ці процеси занотовує український Генштаб, який повідомляє про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує бойові дії та ситуацію в Україні:

Розпочався відхід росіян із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжити це відведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть мати проблеми, якщо українські сили вирішать атакувати.

Також експерти зазначають, що, ймовірно, російські війська спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.

Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

на Бахмутському напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ ;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони України протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це — близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 — пораненими. Також знищено склад боєприпасів і десять одиниць озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога.

Вони першими бачать наслідки російського терору. Поки всі ми ховаємося в укриттях, Артур і його команда мчать у самісіньке пекло, щоб витягти з нього людей. Читай, хто допомагає містам оговтуватися після ракетного терору.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!