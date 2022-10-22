Масована атака росіян на Україну — що відомо про обстріли областей та їхні наслідки (ОНЛАЙН)

22 жовтня зранку росіяни знову масовано атакували Україну. “Прильоти” зафіксовані в низці областей. Читай, що наразі відомо про наслідки ворожих обстрілів по регіонах. Вікна ведуть текстову онлайн-трансляцію подій.

Вибухи в Україні 22 жовтня (ОНЛАЙН)

14:28: Пошкодження об’єкта енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе. За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101, – пише міський голова Луцька Ігор Поліщук.

14:11: Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській – 174 790, в Кіровоградській – 61 913 та Одеській – 10 500. Всього силами ППО знищено 18 ракет.

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13:10: На Херсонщині збито ударний вертоліт окупантів Ка-52, повідомляє ПК Південь.

12:56: Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється, — повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

12:55: Окупанти поцілили по критичній інфраструктурі на півдні України. Пошкоджено 4 об’єкти в Одеській, Кіровоградській та Миколаївській областях, — ОК Південь. На Одещині 3 людей поранено. На інших об’єктах подробиці уточнюються.

12:34: Над Одещиною сили ППО збили 4 ракети типу Калібр, — речник ОВА Сергій Братчук.

Нижче інформація по областях станом до 12:30 22 жовтня.

Київська область

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про роботу протиповітряної оборони в області.

Пам’ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння, — закликає він.

Мер столиці Віталій Кличко додає, що кілька російських ракет, що були спрямовані на Київ, збили в області сили ППО.

Водночас він просить киян економити електроенергію та з розумінням поставитись до обмежень її постачання.

Волинська область

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповідає про влучання в області. Через це в деяких населених пунктах місцями зникло світло та вода, погіршився зв’язок.

Луцький міський голова Ігор Поліщук інформує про “прильоти” в об‘єкт енергетики. Наразі відсутня електроенергія в частині міста.

Також у Луцьку призупинили роботу всі котельні. Через це зникла гаряча вода. Відновити її зможуть тоді, коли стабілізується енергетична система.

Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом, — каже мер Луцька.

Відомо, що ударною хвилею пошкодило приватний будинок. Унаслідок цього одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Тим часом у місті Ковель, що за 70 км від Луцька, вже ліквідовують наслідки ранкових обстрілів. На місці працюють всі аварійні служби.

Запасіться водою та зарядіть усі пристрої доти, доки знову відновлять подачу електроенергії! Відновлювальні роботи проводяться. Встоїмо! — написав мер Ковеля Ігор Чайка.

Кіровоградська область

Росіяни завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

В області вже є відключення електроенергії.

Звертаюсь до всіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу всіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії! — пише Райкович.

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій повідомляє, що росіяни продовжують ракетний обстріл області.

Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне, — кажуть у Хмельницькій міській раді.

Одеська область

Зранку росіяни завдали два ракетних удари по об’єкту енергетичної інфраструктури області. Через це в декількох населених пунктах Одеського району немає світла.

Про це говорить голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів. Укренерго та ДТЕК роблять усе, щоб у найкоротший строк відновити роботу електромереж, — зазначає він.

Рівненська область

Росіяни влучили ракетами також по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Внаслідок ударів пошкоджені електропідстанції. На щастя, жертв немає. Однак у частині Рівненського району відсутнє електроживлення.

Найближчим часом відновимо подачу світла і води. Подолаємо цей виклик, як і попередні, — запевняє Коваль.

Через відсутність водопостачання комунальники доставляють воду в лікарні Рівненського району. У медзакладах частково уже є електроенергія.

Чернівецька область

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначає, що над Дністровським районом літак ЗСУ збив ворожу ракету. Вона впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та цивільних будинків немає.

Також на Львівщині спрацювала ППО. Над Чернігівською та Сумською областях збили дві російські ракети.

Черкаська область

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляє, що в ніч проти 22 жовтня росіяни атакували Черкащину.

За попередніми даними, для цього використали п’ять дронів-камікадзе.

Маємо прильоти на один з об’єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали, — каже Табурець.

Запорізька область

Також цієї ночі загарбники завдали два ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух інформує, що обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

Дніпропетровська область

У ніч проти 22 жовтня окупанти обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив із РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Обірвані лінії електропередач. Майже 1 000 родин лишилась без світла. Енергетики уже лагодять мережі, — пише Резніченко.

Наслідки для енергосистеми України

Укренерго повідомляє про влучання в енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України.

Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, — зазначають у компанії.

Приступити до ремонту енергосистеми зможуть після ліквідацій ракетних ударів.

Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в:

Києві;

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Кіровоградській областях.

Це необхідно для зменшення навантаження на мережі та уникнення повторних аварій.

Укренерго закликає громадян розумно використовувати електроенергію та економити впродовж усього дня, а особливо в періоди з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Реакція України на масований обстріл

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на масований обстріл України вранці 22 жовтня.

Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України — інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь, — пише він.

Матеріал оновлюється.

Обстріли росіянами нашої цивільної інфраструктури свідчать про їхню слабкість та неспроможність перемогти ЗСУ на полі бою. Це показує карта бойових дій в Україні. Читай, що відомо про ситуацію на фронті сьогодні.

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