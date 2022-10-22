Україна

Масована атака росіян на Україну — що відомо про обстріли областей та їхні наслідки (ОНЛАЙН)

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Жовтня 2022, 11:30
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Вибухи в багатьох областях України: що відомо на сьогодні, 22 жовтня
Масована атака росіян на Україну — що відомо про обстріли областей та їхні наслідки (ОНЛАЙН)
0:04:47
Коли перестануть вимикати світло - ситуація в енергосистемі України
Стоїмо на енергетичному фронті — коли в Україні перестануть вимикати світло та від чого це залежатиме
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