Массированная атака россиян на Украину — что известно об утренних обстрелах областей и их последствиях

22 октября утром россияне снова массированно атаковали Украину. “Прилеты” зафиксированы в ряде областей.

Читай, что известно о последствиях вражеских обстрелов по регионам.

Киевская область

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщает о работе противовоздушной обороны в области.

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Давайте помнить о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения, — призывает он.

Мэр столицы Виталий Кличко добавляет, что несколько российских ракет, направленных на Киев, сбили в области силы ПВО.

В то же время, он просит киевлян экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставки.

Волынская область

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказывает о попадании в области. Из-за этого в некоторых населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь.

Луцкий городской голова Игорь Полищук информирует о “прилетах” в объект энергетики. Пока что отсутствует электроэнергия в части города.

Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже, — говорит мэр Луцка.

Известно, что ударной волной повредило частное здание. В результате один гражданский получил ожоги. По предварительной информации, погибших нет.

Тем временем в городе Ковель, в 70 км от Луцка, уже ликвидируют последствия утренних обстрелов. На месте работают все аварийные службы.

Запаситесь водой и зарядите все устройства, пока снова возобновят подачу электроэнергии! Восстановительные работы проводятся. Выстоим! — написал мэр Ковеля Игорь Чайка.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отмечает, что над Днестровским районом самолет ВСУ сбил вражескую ракету. Она упала в озеро. Повреждений объектов и гражданских домов нет.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщает, что россияне продолжают ракетный обстрел области.

Город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет, ​​— говорят в Хмельницком городском совете.

Кировоградская область

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В области уже есть отключение электроэнергии.

Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии! — пишет Райкович.

Одесская область

Утром россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области. Поэтому в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.

Об этом говорит глава Одесской ОВА Максим Марченко.

В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, — отмечает он.

Также зафиксировано попадание в Ровенской области. Во Львовской сработало ПВО.

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Обстрелы россиянами нашей гражданской инфраструктуры свидетельствуют об их слабости и неспособности победить ВСУ на поле боя.

Это показывает карта боевых действий в Украине. Читай, что известно о ситуации на фронте сегодня.

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