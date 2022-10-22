Массированная атака россиян на Украину — что известно об утренних обстрелах областей и их последствиях

22 октября утром россияне снова массированно атаковали Украину. “Прилеты” зафиксированы в ряде областей.
Читай, что известно о последствиях вражеских обстрелов по регионам.
Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщает о работе противовоздушной обороны в области.
Давайте помнить о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения, — призывает он.
Давайте помнить о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения, — призывает он.
Мэр столицы Виталий Кличко добавляет, что несколько российских ракет, направленных на Киев, сбили в области силы ПВО.
В то же время, он просит киевлян экономить электроэнергию и с пониманием отнестись к ограничениям ее поставки.
Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказывает о попадании в области. Из-за этого в некоторых населенных пунктах местами исчезли свет и вода, ухудшилась связь.
Луцкий городской голова Игорь Полищук информирует о “прилетах” в объект энергетики. Пока что отсутствует электроэнергия в части города.
Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже, — говорит мэр Луцка.
Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали позже, — говорит мэр Луцка.
Известно, что ударной волной повредило частное здание. В результате один гражданский получил ожоги. По предварительной информации, погибших нет.
Тем временем в городе Ковель, в 70 км от Луцка, уже ликвидируют последствия утренних обстрелов. На месте работают все аварийные службы.
Запаситесь водой и зарядите все устройства, пока снова возобновят подачу электроэнергии! Восстановительные работы проводятся. Выстоим! — написал мэр Ковеля Игорь Чайка.
Запаситесь водой и зарядите все устройства, пока снова возобновят подачу электроэнергии! Восстановительные работы проводятся. Выстоим! — написал мэр Ковеля Игорь Чайка.
Фото: ГСЧС Украины / Facebook
Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отмечает, что над Днестровским районом самолет ВСУ сбил вражескую ракету. Она упала в озеро. Повреждений объектов и гражданских домов нет.
Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщает, что россияне продолжают ракетный обстрел области.
Город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет, — говорят в Хмельницком городском совете.
Город без света. Просим сделать запасы воды, ведь через час она также исчезнет, — говорят в Хмельницком городском совете.
Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах. Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
В области уже есть отключение электроэнергии.
Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии! — пишет Райкович.
Обращаюсь ко всем предприятиям, особенно к владельцам крупных торговых объектов, сетям, общепитам, и прошу всех жителей области существенно сократить потребление электроэнергии! — пишет Райкович.
Утром россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области. Поэтому в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света.
Об этом говорит глава Одесской ОВА Максим Марченко.
В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, — отмечает он.
В настоящее время коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Укрэнерго и ДТЭК делают все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, — отмечает он.
Также зафиксировано попадание в Ровенской области. Во Львовской сработало ПВО.
Материал обновляется.
Обстрелы россиянами нашей гражданской инфраструктуры свидетельствуют об их слабости и неспособности победить ВСУ на поле боя.
Это показывает карта боевых действий в Украине. Читай, что известно о ситуации на фронте сегодня.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!