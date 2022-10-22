Актуальная карта боевых действий в Украине 22 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Все действия оккупантов сейчас направлены на то, чтобы изменить ситуацию на карте боевых действий — обстрелы гражданской инфраструктуры или организация террористических актов, таких как атака на Каховскую ГЭС.
Однако ничего из этого не остановит украинцев на пути к своей свободе и это стоит осознать уже захватчикам.
А пока они могут мечтать о сознании, мы будем продолжать свою борьбу, пока не освободим каждого украинца из плена и все свои территории. Этот путь записывает традиционно Генштаб ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует боевые действия и ситуацию в Украине:
Российские силы, вероятно, создают условия для вывода военных и оккупационных элементов с западного берега реки Днепр в ожидании неминуемого украинского продвижения.
Российские силы, вероятно, создают условия для вывода военных и оккупационных элементов с западного берега реки Днепр в ожидании неминуемого украинского продвижения.
В то же время, эксперты предупреждают, что Россия, вероятно, продолжает готовиться к фальшивой атаке на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС).
Относительно ситуации на международной арене Институт изучения войны отмечает, что Иран оказывает военную поддержку российским силам в Украине, несмотря на новые международные санкции.
Вероятно, иранские лидеры полагают, что им нужна помощь Москвы, чтобы изменить мировой порядок под руководством США. Поэтому иранские военные находятся в оккупированном Россией украинском Крыму, чтобы помочь россиянам в совершении атак беспилотников на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области, Белогоровка и Золотаревка Луганской области, Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и десять авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около восьми населенных пунктов. Среди них — Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около восьми населенных пунктов. Среди них — Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брод и Новогреднево.
Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.
Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.
В то же время более 100 снарядов из Градов и ствольной артиллерии всего за несколько дней выпустили оккупанты по Никополю в Днепропетровской области. Читай, как выживают люди в Никополе под постоянными обстрелами.
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