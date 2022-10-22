Актуальная карта боевых действий в Украине 22 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Все действия оккупантов сейчас направлены на то, чтобы изменить ситуацию на карте боевых действий — обстрелы гражданской инфраструктуры или организация террористических актов, таких как атака на Каховскую ГЭС.

Однако ничего из этого не остановит украинцев на пути к своей свободе и это стоит осознать уже захватчикам.

А пока они могут мечтать о сознании, мы будем продолжать свою борьбу, пока не освободим каждого украинца из плена и все свои территории. Этот путь записывает традиционно Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует боевые действия и ситуацию в Украине:

Российские силы, вероятно, создают условия для вывода военных и оккупационных элементов с западного берега реки Днепр в ожидании неминуемого украинского продвижения.

В то же время, эксперты предупреждают, что Россия, вероятно, продолжает готовиться к фальшивой атаке на Каховскую гидроэлектростанцию ​​(ГЭС).

Относительно ситуации на международной арене Институт изучения войны отмечает, что Иран оказывает военную поддержку российским силам в Украине, несмотря на новые международные санкции.

Вероятно, иранские лидеры полагают, что им нужна помощь Москвы, чтобы изменить мировой порядок под руководством США. Поэтому иранские военные находятся в оккупированном Россией украинском Крыму, чтобы помочь россиянам в совершении атак беспилотников на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области, Белогоровка и Золотаревка Луганской области, Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и десять авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет противника подверглись районы около восьми населенных пунктов. Среди них — Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.

На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелечья, Двуречная и Чугуновка ;

направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное ;

направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брод и Новогреднево.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.

В то же время более 100 снарядов из Градов и ствольной артиллерии всего за несколько дней выпустили оккупанты по Никополю в Днепропетровской области. Читай, как выживают люди в Никополе под постоянными обстрелами.

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