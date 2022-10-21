Украина

Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города

Виктория Мельник, редактор сайта София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 21 октября 2022, 12:46

Больше видео
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
Карта бойових дій в Україні 21.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:38
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы
Смотреть больше

Последние видео
0:05:31
Никополь

Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
0:07:43
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
Карта бойових дій в Україні 21.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:38
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы
0:05:45
Київський тиждень критики 2022 - що це за захід
Отечественному кино быть! В Украине стартовала шестая Киевская неделя критики: детали мероприятия
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку — что происходит в Великобритании
0:12:24
Яка ситуація з енергетичною сферою України: чи працюватиме вона
Рассматривают разные сценарии! Какая ситуация с энергетической сферой и почему сейчас так важно экономить свет
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Больше видео
Обстрел Запорожья
Читать дальше
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь