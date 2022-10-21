Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города

Более 100 снарядов из Градов и ствольной артиллерии всего за несколько дней выпустили оккупанты по Никополю в Днепропетровской области. Больше всего страдает именно частный сектор жителей города — у большинства сгорели дома и автомобили.
Местные жители спасаются тем, что просто не ночуют в домах и квартирах. И многим это действительно сохраняет жизнь от “освобождения”, которое несут россияне. К примеру, местного жителя Константина оккупанты “освободили” от его гаража: по словам соседки мужчины, пламя тогда было 15 м в высоту.
Уже оттуда огонь перекинулся на дом мужчины, и теперь Константину приходится строить новую крышу. К тому же в результате обстрела тогда погибли все птицы его с женой перепелиной фермы.
Все 80 птиц сгорели заживо, потому что стояли на стеллаже возле гаража.
Все 80 птиц сгорели заживо, потому что стояли на стеллаже возле гаража.
Его соседа Василия россияне “освободили” от летней кухни и автомобиля прямым попаданием во двор мужчины.
Его величайшей бедой стало то, что он очень долго собирал на эту машину. Год поездил, а теперь россияне уничтожили автомобиль. Но счастлив, что сам смог уцелеть, хотя в момент прилета был в доме.
— Я лежал на диване перед окном, которое выходит прямо на это пепелище. На меня посыпались стекла, но я уцелел.
В многоэтажках другого района практически на каждом этаже отсутствуют окна. Жители дома с утра вышли из убежища и начали убирать последствия прилетов. Во дворе даже разорвало машину. Два снаряда взорвались прямо под окнами Сергея: мужчину с женой спасло то, что они на каждую ночевку выезжают в село.
Осколок снаряда залетел прямо в их квартиру, а все окна были выбиты взрывной волной.
Если бы в квартире кто-то был, тело разорвало бы на куски.
Если бы в квартире кто-то был, тело разорвало бы на куски.
За три месяца массированных обстрелов Никополя уже погибли десять местных жителей. Ранеными в больницу доставляли около 70 человек — и 13 из них за последнюю неделю.
Обстреливают россияне даже территорию больницы, и местный врач признается: психологически трудно войти в операционную во время постоянной канонады выстрелов. Вместе с тем последствия прилетов ежедневно пытаются устранить коммунальщики и местные жители: закрывают разбитые окна, ремонтируют повреждения линий электрики, стены и крыши.
Стройматериалы, говорит мэр города Александр Саюк, закупают на бюджет города, а также помогают благотворительные организации.
Из поврежденных 33 крыш совместными силами мы уже перекрыли около 20 из них. Оказываем помощь стройматериалами, а ОСМД уже занимаются восстановлением.
Из поврежденных 33 крыш совместными силами мы уже перекрыли около 20 из них. Оказываем помощь стройматериалами, а ОСМД уже занимаются восстановлением.
Сейчас в городе повреждено более 400 многоэтажек, еще более 1000 частных домов. В городе остается меньше половины всех жителей, но горсовет заявляет: несмотря ни на что, некоторые даже возвращаются.
А утро в Запорожье сегодня выдалось громким, потому что россияне обстреляли центр города. Подробности об обстреле и раненых ищи в нашем материале.
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