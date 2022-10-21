Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города

Более 100 снарядов из Градов и ствольной артиллерии всего за несколько дней выпустили оккупанты по Никополю в Днепропетровской области. Больше всего страдает именно частный сектор жителей города — у большинства сгорели дома и автомобили.

Местные жители спасаются тем, что просто не ночуют в домах и квартирах. И многим это действительно сохраняет жизнь от “освобождения”, которое несут россияне. К примеру, местного жителя Константина оккупанты “освободили” от его гаража: по словам соседки мужчины, пламя тогда было 15 м в высоту.

Уже оттуда огонь перекинулся на дом мужчины, и теперь Константину приходится строить новую крышу. К тому же в результате обстрела тогда погибли все птицы его с женой перепелиной фермы.

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Все 80 птиц сгорели заживо, потому что стояли на стеллаже возле гаража.

Его соседа Василия россияне “освободили” от летней кухни и автомобиля прямым попаданием во двор мужчины.

Его величайшей бедой стало то, что он очень долго собирал на эту машину. Год поездил, а теперь россияне уничтожили автомобиль. Но счастлив, что сам смог уцелеть, хотя в момент прилета был в доме.

— Я лежал на диване перед окном, которое выходит прямо на это пепелище. На меня посыпались стекла, но я уцелел.

В многоэтажках другого района практически на каждом этаже отсутствуют окна. Жители дома с утра вышли из убежища и начали убирать последствия прилетов. Во дворе даже разорвало машину. Два снаряда взорвались прямо под окнами Сергея: мужчину с женой спасло то, что они на каждую ночевку выезжают в село.

Осколок снаряда залетел прямо в их квартиру, а все окна были выбиты взрывной волной.

Если бы в квартире кто-то был, тело разорвало бы на куски.

За три месяца массированных обстрелов Никополя уже погибли десять местных жителей. Ранеными в больницу доставляли около 70 человек — и 13 из них за последнюю неделю.

Обстреливают россияне даже территорию больницы, и местный врач признается: психологически трудно войти в операционную во время постоянной канонады выстрелов. Вместе с тем последствия прилетов ежедневно пытаются устранить коммунальщики и местные жители: закрывают разбитые окна, ремонтируют повреждения линий электрики, стены и крыши.

Стройматериалы, говорит мэр города Александр Саюк, закупают на бюджет города, а также помогают благотворительные организации.

Из поврежденных 33 крыш совместными силами мы уже перекрыли около 20 из них. Оказываем помощь стройматериалами, а ОСМД уже занимаются восстановлением.

Сейчас в городе повреждено более 400 многоэтажек, еще более 1000 частных домов. В городе остается меньше половины всех жителей, но горсовет заявляет: несмотря ни на что, некоторые даже возвращаются.

А утро в Запорожье сегодня выдалось громким, потому что россияне обстреляли центр города. Подробности об обстреле и раненых ищи в нашем материале.

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