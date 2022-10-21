Якби ночували вдома — тіло порвало б на шматки: жителі Нікополя про щоденні обстріли міста

Понад 100 снарядів з Градів та ствольної артилерії всього лише за кілька днів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині. Найбільше страждає саме приватний сектор жителів міста — у більшості згоріли будинки та автомобілі.
Місцеві жителі рятуються тим, що просто не ночують у будинках та квартирах. І багатьом це справді зберігає життя від “звільнення”, яке несуть росіяни. До прикладу, місцевого жителя Костянтина окупанти “звільнили” від його гаража: за словами сусідки чоловіка, полум’я тоді було 15 м заввишки.
Уже звідти вогонь перекинувся на дім чоловіка, тож тепер Костянтинові доводиться зводити новий дах. До того ж унаслідок обстрілу тоді загинули усі птахи його з дружиною перепелиної ферми.
Всі 80 птахів згоріли живцем, бо стояли на стелажі неподалік гаража.
Всі 80 птахів згоріли живцем, бо стояли на стелажі неподалік гаража.
Його сусіда Василя росіяни “звільнили” від літньої кухні та автівки прямим попадання у двір чоловіка.
Його найбільшою бідою стало те, що він дуже довго збирав на цю машину. Рік поїздив, а тепер росіяни знищили автівку вщент. Але щасливий, що сам зміг уціліти, хоча в момент прильоту був саме в хаті.
— Я лежав на дивані перед вікном, яке виходить просто на це згарище. На мене посипалися шибки, але я вцілів.
У багатоповерхівках іншого району практично на кожному поверсі відсутні вікна. Жителі будинку зранку вийшли зі сховища та почали прибирати наслідки прильотів. У дворі навіть розірвало автівку. Два снаряди вибухнуло прямо під вікнами пана Сергія: чоловіка з дружиною врятувало те, що вони на кожну ночівлю виїжджають у село.
Уламок снаряда залетів прямо у їхню квартиру, а всі вікна вибило вибуховою хвилею.
Якби у квартирі хтось був, тіло б розірвало на шматки.
Якби у квартирі хтось був, тіло б розірвало на шматки.
За три місяці масованих обстрілів Нікополя уже загинуло 10 місцевих жителів. Пораненими до лікарні доправляли майже 70 людей — і 13 з них за останній тиждень.
Обстрілюють росіяни навіть територію лікарні, й місцевий лікар зізнається: психологічно важко зайти до операційної під час постійної канонади пострілів. Разом з тим наслідки прильотів щоденно намагаються усунути комунальники та місцеві жителі: закривають розбиті вікна, ремонтують пошкодження ліній електропередачі, стіни та дахи.
Будматеріали, каже мер міста Олександр Саюк, закуповують на бюджет міста, а також допомагають благодійні організації.
З пошкоджених 33 дахів спільними силами ми уже перекрили близько 20 з них. Надаємо допомогу будматеріалами, а ОСББ уже займаються відновленням.
З пошкоджених 33 дахів спільними силами ми уже перекрили близько 20 з них. Надаємо допомогу будматеріалами, а ОСББ уже займаються відновленням.
Зараз у місті пошкоджені понад 400 багатоповерхівок, ще понад 1000 приватних будинків. У місті залишається менше половини всіх жителів, але міськрада заявляє: попри все, дехто навіть повертається.
А ранок у Запоріжжі сьогодні видався гучним, бо росіяни обстріляли центр міста. Подробиці про обстріл та поранених шукай у нашому матеріалі.
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