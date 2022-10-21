Якби ночували вдома — тіло порвало б на шматки: жителі Нікополя про щоденні обстріли міста

Понад 100 снарядів з Градів та ствольної артилерії всього лише за кілька днів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині. Найбільше страждає саме приватний сектор жителів міста — у більшості згоріли будинки та автомобілі.

Місцеві жителі рятуються тим, що просто не ночують у будинках та квартирах. І багатьом це справді зберігає життя від “звільнення”, яке несуть росіяни. До прикладу, місцевого жителя Костянтина окупанти “звільнили” від його гаража: за словами сусідки чоловіка, полум’я тоді було 15 м заввишки.

Уже звідти вогонь перекинувся на дім чоловіка, тож тепер Костянтинові доводиться зводити новий дах. До того ж унаслідок обстрілу тоді загинули усі птахи його з дружиною перепелиної ферми.

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Всі 80 птахів згоріли живцем, бо стояли на стелажі неподалік гаража.

Його сусіда Василя росіяни “звільнили” від літньої кухні та автівки прямим попадання у двір чоловіка.

Його найбільшою бідою стало те, що він дуже довго збирав на цю машину. Рік поїздив, а тепер росіяни знищили автівку вщент. Але щасливий, що сам зміг уціліти, хоча в момент прильоту був саме в хаті.

— Я лежав на дивані перед вікном, яке виходить просто на це згарище. На мене посипалися шибки, але я вцілів.

У багатоповерхівках іншого району практично на кожному поверсі відсутні вікна. Жителі будинку зранку вийшли зі сховища та почали прибирати наслідки прильотів. У дворі навіть розірвало автівку. Два снаряди вибухнуло прямо під вікнами пана Сергія: чоловіка з дружиною врятувало те, що вони на кожну ночівлю виїжджають у село.

Уламок снаряда залетів прямо у їхню квартиру, а всі вікна вибило вибуховою хвилею.

Якби у квартирі хтось був, тіло б розірвало на шматки.

За три місяці масованих обстрілів Нікополя уже загинуло 10 місцевих жителів. Пораненими до лікарні доправляли майже 70 людей — і 13 з них за останній тиждень.

Обстрілюють росіяни навіть територію лікарні, й місцевий лікар зізнається: психологічно важко зайти до операційної під час постійної канонади пострілів. Разом з тим наслідки прильотів щоденно намагаються усунути комунальники та місцеві жителі: закривають розбиті вікна, ремонтують пошкодження ліній електропередачі, стіни та дахи.

Будматеріали, каже мер міста Олександр Саюк, закуповують на бюджет міста, а також допомагають благодійні організації.

З пошкоджених 33 дахів спільними силами ми уже перекрили близько 20 з них. Надаємо допомогу будматеріалами, а ОСББ уже займаються відновленням.

Зараз у місті пошкоджені понад 400 багатоповерхівок, ще понад 1000 приватних будинків. У місті залишається менше половини всіх жителів, але міськрада заявляє: попри все, дехто навіть повертається.

А ранок у Запоріжжі сьогодні видався гучним, бо росіяни обстріляли центр міста. Подробиці про обстріл та поранених шукай у нашому матеріалі.

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