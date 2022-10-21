Україна

Якби ночували вдома — тіло порвало б на шматки: жителі Нікополя про щоденні обстріли міста

Вікторія Мельник, редакторка сайту Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Жовтня 2022, 12:46

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