Ранковий обстріл Запоріжжя — є поранені: читай усе, що відомо на цю мить

Сьогодні ранок не можна назвати добрим для українського міста Запоріжжя. Росіяни все ще ведуть війну проти України, російські ракети й далі бомблять мирні міста, а імперіалізм російської влади не може знайти свого логічного кінця.

Сьогодні зранку голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму Telegram повідомив про черговий обстріл міста.

Ворог атакував місто ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених, — зазначає Старух.

Також відомо, що у житловому багатоповерховому будинку, в який поцілила ракета, пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій уже працюють профільні служби.

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До того ж окупанти поцілили в школу одного з районів Запоріжжя. Відомо, що у навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Старух повідомляє, що є й інші влучання — в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

Нагадаємо, що на території міста можуть бути частини боєприпасів. Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення уламків викликайте рятувальників, — наголосив голова Запорізької ОВА.

Також Старух закликав не ігнорувати небезпеку та завжди прямувати до укриття, якщо вона виникає. А виникатиме вона дедалі частіше, тому що війська РФ не можуть воювати на рівних з армією України і мстять мирним жителям. Можеш переглянути актуальну карту бойових дій в Україні, щоб бути в курсі новин.

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