Украина

Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент

Виктория Мельник, редактор сайта 21 октября 2022, 11:15
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Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
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Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

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