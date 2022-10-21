Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент

Сегодня утро нельзя назвать добрым для украинского города Запорожья. Россияне все еще ведут войну против Украины, российские ракеты продолжают бомбить мирные города, а империализм российских властей не может найти своего логического конца.

Сегодня утром глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем Telegram сообщил об очередном обстреле города.

Враг атаковал город ракетами С300. Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры. По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых, — отмечает Старух.

Также известно, что в жилом многоэтажном доме, в который попала ракета, повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте происшествия уже работают профильные службы.

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К тому же оккупанты попали в школу одного из районов Запорожья. Известно, что в учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Старух сообщает, что есть и другие попадания — в объекты инфраструктуры и на открытые территории.

Напомним, что на территории города могут находиться части боеприпасов. Они опасны. Нельзя подходить близко и трогать их. В случае обнаружения осколков вызывайте спасателей, — подчеркнул голова Запорожской ОВА.

Также Старух призвал не игнорировать опасность и всегда идти в укрытие, если она возникает. А возникать она будет все чаще, потому что войска РФ не могут воевать на равных с армией Украины и мстят мирным жителям. Можешь посмотреть актуальную карту боевых действий в Украине, чтобы быть в курсе новостей.

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