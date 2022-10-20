Украина

Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы

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Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Робота громадського транспорту в Києві 20 жовтня - зміни в маршрутах
Работа общественного транспорта в Киеве сегодня: изменения на троллейбусных маршрутах
карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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