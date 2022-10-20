Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы

Украинские военные поражают не только своими успехами на поле боя, но и силой духа. Прямо из больницы они снова идут на фронт — все, чтобы как можно быстрее выгнать врага из нашей страны и приблизить победу Украины.

Днепровские медики продолжают держать свой фронт и ставить на ноги раненых защитников. К осколочным и минно-взрывным ранениям, говорят врачи, добавились пулевые из-за более частых контактных боев.

Признаются: могут проводить в операционной до восьми часов в день. Пулевые ранения долго заживают, ведь выходное отверстие маленькое, а выходное очень большое.

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Алексею 56 лет, у него четверо детей. Мужчина родом из Днепра, но до полномасштабного вторжения семь лет жил в Литве, там у него свой бизнес. Однако, как только началась война, встал на защиту Отечества.

Осколочное ранение живота получил во время боев на Донецком направлении. Сейчас он находится в Днепровской больнице. Один из сыновей Алексея тоже воюет на Запорожском направлении.

Другой военный — Александр — на войне уже второй раз. Он с собратьями борется за каждый метр нашей земли на Донецком направлении и не дает врагу пройти вперед. Он показывает свою счастливую балаклаву — ее задел осколок, но голова уцелела.

В тот день он с собратьями попал под танковые обстрелы, был ранен в плечо. Он ждет выписку и уверяет: настроен бороться за победу до конца.

Украинские военные постепенно освобождают наши территории, но увиденное там ужасает! Ранее мы рассказывали историю из освобожденной Михайловки Херсонской области.

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