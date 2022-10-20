Незламні навіть після поранень! Українські військові готові повертатися на фронт відразу з лікарні

Українські військові вражають не лише своїми успіхами на полі бою, а й силою духу. Просто з лікарняних ліжок вони знову йдуть на фронт — усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога з нашої держави та наблизити перемогу України.

Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт та ставити на ноги поранених захисників. До уламкових і мінно-вибухових поранень, кажуть лікарі, додалися кульові через частіші контактні бої.

Зізнаються: можуть проводити в операційній до восьми годин на день. Кульові поранення довго загоюються, адже вхідний отвір маленький, а вихідний дуже великий.

Зараз також дивляться

Олексію 56 років, він має чотирьох дітей. Чоловік родом з Дніпра, але до повномасштабного вторгнення сім років жив у Литві, там має свій бізнес. Проте щойно почалася війна — став на захист Батьківщини.

Уламкове поранення живота отримав під час боїв на Донецькому напрямку. Зараз він перебуває у Дніпровській лікарні. Один із синів Олексія теж воює на Запорізькому напрямку.

Інший військовий — Олександр — на війні вже вдруге. Він з побратимами бореться за кожен метр нашої землі на Донецькому напрямку та не дає ворогові пройти вперед. Показує свою щасливу балаклаву — її зачепив уламок, але голова вціліла.

Того дня він з побратимами потрапив під танковий обстріл, був поранений у плече. Він чекає на виписку та запевняє: налаштований боротися до перемоги до кінця.

Українські військові поступово звільняють наші території, але побачене там жахає! Раніше ми розповідали історію зі звільненої Михайлівки, що на Херсонщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!