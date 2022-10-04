За хвилину прилітає 100 снарядів — історія військового про бої на передовій та поранення

Уламкові та кулеві поранення Богдан отримав, коли разом із побратимами був на позиції. У той день перехресний вогонь не припинявся, постраждали й інші бійці.

— За хвилину 100 снарядів прилітає, ми засікали… Танки, міномети… Тримаємося, хлопці всі бойові, знають: це наша земля, треба окупантів гнати звідси, — розповідає Богдан.

Його евакуювали з фронту до Дніпра за кілька годин. В обласному центрі під час операції вилучили уламки, лікуватися бійцю доведеться довго.

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Травматологічне відділення дніпровської лікарні заповнене повністю. Медзаклад — лише один з етапів евакуації поранених. Лікарі стабілізують військових, а потім відправляють у тил для подальшого лікування чи реабілітації.

Донецький напрямок зараз один із найгарячіших. Наші захисники під регулярним танковим, артилерійським та мінометним вогнем. Богдан каже: головне завдання — тримати оборону й намагатися відтісняти ворога.

Їхній моральний дух дуже слабкий (окупантів — ред.), довго вони не протримаються, — розповідає військовий.

На нього чекає тривала реабілітація, а медики запевняють: він обов’язково одужає.

Українці завжди допомагають одне одному та не залишають у біді. Раніше ми розповідали історію волонтера, який врятував майже тисячу людей з Сєвєродонецька.

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