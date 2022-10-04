За минуту прилетает 100 снарядов — история военного о боях на передовой и ранении

Осколочные и пулевые ранения Богдан получил, когда вместе с собратьями был на позиции. В этот день перекрестный огонь не прекращался, пострадали и другие бойцы.

— За минуту 100 снарядов прилетает, мы засекали… Танки, минометы… Держимся, ребята все боевые, знают: это наша земля, надо оккупантов гнать отсюда, — рассказывает Богдан.

Его эвакуировали с фронта в Днепр за несколько часов. В областном центре во время операции изъяли осколки, лечиться бойцу придется долго.

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Травматологическое отделение днепровской больницы заполнено полностью. Медучреждение — лишь один из этапов эвакуации раненых. Врачи стабилизируют военных, а затем отправляют в тыл для дальнейшего лечения или реабилитации.

Донецкое направление сейчас одно из самых горячих. Наши защитники под регулярным танковым, артиллерийским и минометным огнем. Богдан говорит: главная задача — держать оборону и пытаться оттеснять врага.

Их моральный дух очень слаб (оккупантов — ред.), долго они не продержатся, — рассказывает военный.

Его ждет длительная реабилитация, а медики уверяют: он обязательно поправится.

Украинцы всегда помогают друг другу и не оставляют в беде. Ранее мы рассказывали историю волонтера, спасшего почти тысячу людей из Северодонецка.

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