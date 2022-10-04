Спас почти тысячу человек! Сильная история волонтера из Северодонецка

Из-под обстрелов из родного Северодонецка своей Ладой он вывез почти тысячу человек.

Юрий Широков вплоть до оккупации помогал людям и развозил гуманитарку. Затем волонтерил уже в Лисичанске. А когда наши военные покинули Луганскую область — стал доставлять помощь на Донецкую область.

Сейчас Юрий почти каждый день в рейсе. Говорит, что сейчас, например, около двух тысяч человек остались в Северске, живут в подвалах и им без помощи не выжить.

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Юрий вспоминает, как недавно строил Северодонецк. А теперь говорит, что там не осталось ни домов, ни скверов, ни улиц.

После начала полномасштабной войны россияне начали полностью уничтожать город. Люди убегали, а оставшиеся прятались по подвалам. Потому Юрий решил начать помогать землякам выжить.

Развозил продукты от гуманитарного штаба на собственном автомобиле, а тех, кто хотел уехать из города, эвакуировал. Ежедневно под обстрелами ездил в тогда еще свободный Лисичанск, вывозил туда раненых. Обратно в Северодонецк возвращался с гуманитаркой и топливом.

Родных Юрий вывез в Черкасскую область, потому что в апреле прилетело и в их многоэтажку. Сам волонтерил в Северодонецке до того дня, когда туда вошли российские оккупанты.

Мужчина говорит, когда увидел захватчиков, сразу помчался в свой гуманитарный штаб, чтобы рассказать о наступлении россиян на город. Однако поразился еще больше, когда понял, что те, с кем он работал, оказались предателями.

Родной город Юрий покинул с единомышленниками, эвакуировав при этом пятерых раненых. Еще месяц волонтерил в Лисичанске, а затем и туда вошли оккупанты.

С июля Юрий работает в Донецкой области. Из его бусика сейчас пахнет хлебом, который мужчина возит местным людям. С собой он возит несколько обломков от снарядов в память. А сам очень хочет вернуться домой.

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