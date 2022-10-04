Люди

Спас почти тысячу человек! Сильная история волонтера из Северодонецка

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 04 октября 2022, 09:00

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Історія волонтера із Сєвєродонецька

Спас почти тысячу человек! Сильная история волонтера из Северодонецка
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