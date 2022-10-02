Люди

Йому назавжди 22 роки: історія азовця на псевдо Хірург, який героїчно боронив Маріуполь

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 02 Жовтня 2022, 20:30

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