Ему навсегда 22 года: история азовца с позывным Хирург, который героически защищал Мариуполь

В Киеве простились с воином полка Азов Виталием Харчуком с позывным Хирург. Он погиб в адских боях за Мариуполь. Был сержантом, командиром отделения, не раз спасал собратьев.

История героя, которому теперь навсегда 22 года, кардинально изменилась в 2014 году. Тогда он впервые узнал, что такое война и четко решил, что должен защищать Украину.

В 18 лет Виталий Харчук отправился служить. Рвался на фронт выгонять оккупантов с Востока.

Его друг Юрий рассказывает, что не понимал и спрашивал Виталия, зачем он туда едет. На что парень спросил, все ли у друга хорошо. Услышав утвердительный ответ, сказал, что хочет, чтобы и дальше у его близких все было хорошо.

Я помню эту фразу и то, насколько это был светлый и сильный человек, — на этих словах эмоции и слезы переполняют Юрия.

Всегда улыбался, спокойный и целеустремленный — это о Виталике говорят все его друзья и знакомые.

Еще один его друг Александр рассказывает, что парень настолько хотел служить в Азове, что, несмотря на проблемы со зрением, его здоровое упрямство дало возможность попасть в полк. Он очень гордился своей службой.

Когда началась полномасштабная война, Виталий вместе с собратьями находились под Мариуполем. Но, несмотря на все сложности, он не говорил ничего своей маме, кроме того, что все будет хорошо. О том, какой сын герой, женщина узнала уже от его собратьев.

Ребята писали, что он более трех танков уничтожил из Javelin. Он не боялся, выбегал и стрелял по ним. Если бы он этого не делал, погибло бы гораздо больше людей.

В последний раз Виталий звонил 20 марта. Потом связь оборвалась, но мама верила, что сын жив. Постоянно думала, что наши парни прячутся.

Молились, пусть будет в плену. Возможно, хоть как-то выживет.

Но в начале августа случилось самое страшное. Виталика нашли в Днепре, он был похоронен как неизвестный солдат. Узнать его удалось только по татуировке. Теперь, через полгода после смерти, мама может попрощаться со своим сыном.

Многие собратья Виталия погибли в адских боях за Мариуполь или попали в плен. Его друга Дмитрия во время последнего обмена освободили.

Боец рассказывает, что Виталий был надежным побратимом, никогда не боялся и с улыбкой и уверенностью шел в бой. И всегда верил — Украина победит, и приближал эту победу до последнего.

Однако жизнь побеждает смерть, а на смену одним героям рождаются другие. Читай историю Марьяны Мамоновой, которую недавно освободили из плена и которая уже дома родила своего первенца.

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