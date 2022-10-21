Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россиянам не запугать украинцев массированными ударами по критической инфраструктуре. Ведь наши военные уверенно продолжают изо дня в день освобождать родную землю от оккупантов.
И пока захватчики готовят очередные провокации и принудительно выселяют население с временно оккупированных территорий, важно быть в курсе новостей и следить за ситуацией безопасности в своем регионе.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что, вероятно, российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих военных и потерю значительной территории в Херсонской области.
Также оккупанты готовятся к атаке под фальшивым флагом на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), чтобы прикрыть свое отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку.
Россия продолжает использовать маску “эвакуации” гражданского населения как прикрытие для массового принудительного вывоза мирного населения из оккупированных Россией районов Украины.
Захватчики продолжают ограниченно нападать, чтобы отвоевать потерянные территории на северо-востоке Харьковской области.
Российские и украинские войска проводят штурм в районе Кременно-Сватово. А ВСУ в очередной раз наступили на северо-западе Херсонской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение последних суток россияне нанесли:
Удары противника получили до 20 населенных пунктов, в частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.
Враг в очередной раз нанес массированный удар иранскими БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Украинские военные успешно сбили 15 из 20 дронов.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.
На других направлениях россияне обстреливали:
РФ официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям россиян не прекращается. В ходе проведенных мобилизационных мероприятий у захватчиков возникают существенные проблемы.
Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях Украины и параллельно эвакуирует гражданское население на отдельных направлениях.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение:
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА Shahed-136.
Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.
В перехваченном разговоре русский оккупант рассказал об отношении, как к животным, от своих же командиров. Слушай новую подборку Главного управления разведки Украины.
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