Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россиянам не запугать украинцев массированными ударами по критической инфраструктуре. Ведь наши военные уверенно продолжают изо дня в день освобождать родную землю от оккупантов.

И пока захватчики готовят очередные провокации и принудительно выселяют население с временно оккупированных территорий, важно быть в курсе новостей и следить за ситуацией безопасности в своем регионе.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что, вероятно, российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих военных и потерю значительной территории в Херсонской области.

Также оккупанты готовятся к атаке под фальшивым флагом на Каховскую гидроэлектростанцию ​​(ГЭС), чтобы прикрыть свое отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение Украины через реку.

Россия продолжает использовать маску “эвакуации” гражданского населения как прикрытие для массового принудительного вывоза мирного населения из оккупированных Россией районов Украины.

Захватчики продолжают ограниченно нападать, чтобы отвоевать потерянные территории на северо-востоке Харьковской области.

Российские и украинские войска проводят штурм в районе Кременно-Сватово. А ВСУ в очередной раз наступили на северо-западе Херсонской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение последних суток россияне нанесли:

три ракетных удара;

20 авиационных ударов;

до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника получили до 20 населенных пунктов, в частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Враг в очередной раз нанес массированный удар иранскими БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Украинские военные успешно сбили 15 из 20 дронов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

На других направлениях россияне обстреливали:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг привлек БПЛА с боевой нагрузкой;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг привлек БПЛА с боевой нагрузкой; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелеча. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелеча. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка;

и направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка; на Бахмутском и Авдеевском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

и направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка; на Новопавловском и Запорожском направлениях — в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Русские активных наступательных действий не вели;

и направлениях — в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Русские активных наступательных действий не вели; на Южнобужском направлении — в районах более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Зафиксировано до 40 вылетов БПЛА разных типов для ведения воздушной разведки.

РФ официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям россиян не прекращается. В ходе проведенных мобилизационных мероприятий у захватчиков возникают существенные проблемы.

Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях Украины и параллельно эвакуирует гражданское население на отдельных направлениях.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение:

двух районов сосредоточения вооружения и военной техники;

двух опорных пунктов;

двух позиций зенитных ракетных комплексов противника

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА Shahed-136.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

В перехваченном разговоре русский оккупант рассказал об отношении, как к животным, от своих же командиров. Слушай новую подборку Главного управления разведки Украины.

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