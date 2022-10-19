А чего ожидали? Раненый оккупант жалуется, что русские командиры относятся к солдатам, как к животным

Россияне до сих пор не могут понять, почему к ним относятся хуже, чем к животным, не только чужие, но и свои. Российский оккупант об отношении, как к животным — на что жалуются и почему сравнивают себя со скотом — слушай в нашем материале.

Российский оккупант об отношении, как к животным

Собеседница: — Как твои дела, Ромочка?

Оккупант: — Немного зацепило, жду эвакуации. Сказали, что будут в пять утра. Ранили в ногу, голову, лоб задело осколком и в сердце — попало в ребро.

Сейчас также смотрят

Собеседница: — Как в сердце? Там что, есть дырка?

Оккупант: — Осколок не достали. Залепили и все. Бросили здесь и сказали ждать утра. Вот бросили здесь, под деревом, такое отношение скотское к раненым.

Об этом рассказывает раненый российский оккупант, ожидавший эвакуацию в госпиталь в Херсоне. Он говорит, что коптер сбросил гранату, попавшую прямо в окоп, рядом с которым он находился.

Оккупант: — Если станет хуже, вколю себе Промедол просроченный. У меня нет ни одежды, ничего, что мне, замерзать?

Брошенные россияне, возможно, доберутся домой, но тут как повезет. Ведь справедливое наказание догонит каждого, кто пришел убивать и насиловать.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты прощаются с женами перед смертью.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!