Украина

А чего ожидали? Раненый оккупант жалуется, что русские командиры относятся к солдатам, как к животным

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 19 октября 2022, 23:00

Больше видео
0:02:21
деокупація Михайлівки
Держали в подвалах и заставляли голосовать: что пережили люди во время оккупации Михайловки
Зеленский получил премию имени Андрея Сахарова
За свободу мысли! Украинский народ и президент Зеленский получили премию Сахарова-2022
0:03:13
обстрел Харьковской области
Удар по беззаботному детству: 12-летний мальчик выжил под завалами, но борется за жизнь
Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях: реакція України
Готовит к массовой депортации? Указ Путина о военном положении на оккупированных территориях и реакция Украины
Смотреть больше

Последние видео
0:01:42
Російський окупант про ставлення, як до тварин — перехоплені розмови

А чего ожидали? Раненый оккупант жалуется, что русские командиры относятся к солдатам, как к животным
0:02:21
деокупація Михайлівки
Держали в подвалах и заставляли голосовать: что пережили люди во время оккупации Михайловки
Зеленский получил премию имени Андрея Сахарова
За свободу мысли! Украинский народ и президент Зеленский получили премию Сахарова-2022
0:03:13
обстрел Харьковской области
Удар по беззаботному детству: 12-летний мальчик выжил под завалами, но борется за жизнь
Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях: реакція України
Готовит к массовой депортации? Указ Путина о военном положении на оккупированных территориях и реакция Украины
Польща скорочує соцпакет для українців: які будуть зміни
В Польше сокращают пакет соцпомощи для беженцев: какие изменения ждут украинцев
0:05:03
расстрел под Купянском
Расстреляли родителей на глазах и вывезли в Луганск: россияне удерживают маленьких украинцев
0:03:54
Календар з військовими ЗСУ - благодійна акція на підтримку ЗСУ
Песец на России и улыбающийся Залужный — волонтеры выпустили календарь с фото наших военных
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:57
Виктория Обидина
“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью
Больше видео
деокупація Михайлівки
Читать дальше
Держали в подвалах и заставляли голосовать: что пережили люди во время оккупации Михайловки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь