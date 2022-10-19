А чого очікували? Поранений окупант жаліється, що російські командири ставляться до солдатів, як до тварин

Росіяни досі не можуть збагнути, чому до них ставляться гірше, ніж до тварин, не тільки чужі, а й свої. Російський окупант про ставлення, як до тварин — на що жаліються і чому порівнюють себе з худобою — слухай у нашому матеріалі.

Російський окупант про ставлення, як до тварин

Співрозмовниця: — Як твої справи, Ромочко?

Окупант: — Трохи зачепило, чекаю на евакуацію. Сказали, що будуть о п’ятій ранку. Поранили в ногу, голову, лоб зачепило уламком і в серце — потрапило в ребро.

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Співрозмовниця: — Як у серце? Там що, є дірка?

Окупант: — Уламок не витягнули. Заліпили і все. Кинули тут і сказали чекати ранку. Ось кинули тут, під деревом, таке ставлення скотське до поранених.

Про це розповідає поранений російський окупант, який чекав на евакуацію до госпіталя в Херсоні. Він каже, що коптер скинув гранату, яка влучила прямісінько в окоп, поруч з яким він перебував.

Окупант: — Якщо стане гірше, вколю собі Промедол прострочений. В мене немає ні одягу, нічого, що мені, замерзати?

За кожен злочин, вчинений проти України, окупантам доведеться відповідати. Адже справедлива кара наздожене кожного, хто прийшов на нашу землю убивати і ґвалтувати.

Раніше ми розповідали, як російські окупанти прощаються з дружинами перед смертю.

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