Щодня зазнають втрат, але вважають себе “героями” — окупант скаржиться матері на труднощі на передовій

Російські військові не перестають дивувати. Перебуваючи на полі бою, вони бачать справжню ситуацію та “міць” російської армії. Але, навіть щодня переживаючи втрати побратимів, продовжують вірити пропаганді.
У перехоплених ГУР розмовах один із російських військових розповідає матері про втрати й ефемерні досягнення.
Окупант говорить: щодня є купи поранених та мертвих, але вони нібито тримають оборону. Не забув розповісти про те, що їм на допомогу відправили 3000 ув’язнених, але ситуація кращою не стала.
Мати вірить в успіхи сина й з нетерпінням чекає його повернення додому. А загарбник вірить, що він — герой Росії.
Мати: — Ти хоч живим повертайся.
Окупант: — Обов’язково живим приїду. Нам обіцяли орден дати за місто Лиман. Кажуть, нас в Росії героями вважають за його оборону — Герої Лимана.
При цьому зазначає, що у Лимані було 300 військових, яких довелося евакуювати.
Росіяни сліпо вірять російській пропаганді і вважають, що вони “герої” своєї країни. Але вони справжні терористи. Щодня Україна страждає від ракетних ударів та дронів-камікадзе.
Тисячі людей залишаються у своїх домівках без світла, тепла та води. Раніше ми розповідали про ранкові обстріли України 18 жовтня.
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