Україна

Щодня зазнають втрат, але вважають себе “героями” — окупант скаржиться матері на труднощі на передовій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Жовтня 2022, 21:00
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