Каждый день несут потери, но считают себя “героями” — оккупант жалуется матери на сложности на передовой

Российские военные не перестают удивлять. Находясь на поле боя, они видят истинную ситуацию и “мощь” российской армии. Но даже ежедневно переживая потери собратьев, они продолжают верить пропаганде.

В перехваченных ГУР разговорах один из российских военных рассказывает матери о потерях и эфемерных достижениях.

Оккупант говорит: каждый день есть много раненых и мертвых, но они якобы держат оборону. Не забыл рассказать о том, что им на помощь отправили 3000 заключенных, но ситуация лучше не стала.

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Мать верит в успехи сына и с нетерпением ждет его возвращения домой. А захватчик верит, что он герой России.

Мать: — Ты хоть живым возвращайся.

Оккупант: — Обязательно живым приеду. Нам обещали орден дать за город Лиман. Говорят, нас в России героями считают за его оборону — Герои Лимана.

При этом отмечает, что в Лимане было 300 военных, которых пришлось эвакуировать.

Россияне слепо верят российской пропаганде и считают, что они “герои” своей страны. Но они настоящие террористы. Каждый день Украина страдает от ракетных ударов и дронов-камикадзе.

Тысячи людей остаются в своих домах без света, тепла и воды. Ранее мы рассказывали об утренних обстрелах Украины 18 октября.

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