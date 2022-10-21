Актуальна карта бойових дій в Україні 21 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіянам не залякати українців масованими ударами по критичній інфраструктурі. Адже наші військові впевнено продовжують день за днем звільняти рідну землю від окупантів.
І поки загарбники готують чергові провокації та примусово виселяють населення з тимчасово окупованих територій, важливо бути в курсі новин та слідкувати за безпековою ситуацією у своєму регіоні.
Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військових та втрату значної території в Херсонській області.
Також окупанти готуються до атаки під фальшивим прапором на Каховську гідроелектростанцію (ГЕС), щоб прикрити свій відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.
Росія продовжує використовувати маску “евакуації” цивільного населення як прикриття для масового примусового вивезення мирного населення з окупованих Росією районів України.
Загарбники продовжують обмежено нападати, щоб відвоювати втрачені території на північному сході Харківської області.
Російські та українські війська проводять штурм у районі Кремінна-Сватове. А ЗСУ вчергове наступили на північному заході Херсонської області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом останньої доби росіяни завдали:
Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів, зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.
Ворог вчергове завдав масованого удару іранськими БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Українські військові успішно збили 15 з 20 дронів.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.
На інших напрямках росіяни обстрілювали:
РФ офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям росіян не припиняється. У ході вже проведених мобілізаційних заходів у загарбників виникають суттєві проблеми.
Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях України та паралельно евакуює цивільне населення на окремих напрямках.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала шість ударів. Підтверджено ураження:
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136.
Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.
У перехопленій розмові російський окупант розповів про ставлення, як до тварин, від своїх же командирів. Слухай нову добірку від Головного управління розвідки України.
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