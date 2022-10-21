Актуальна карта бойових дій в Україні 21 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіянам не залякати українців масованими ударами по критичній інфраструктурі. Адже наші військові впевнено продовжують день за днем звільняти рідну землю від окупантів.

І поки загарбники готують чергові провокації та примусово виселяють населення з тимчасово окупованих територій, важливо бути в курсі новин та слідкувати за безпековою ситуацією у своєму регіоні.

Тож дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що, ймовірно, російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військових та втрату значної території в Херсонській області.

Також окупанти готуються до атаки під фальшивим прапором на Каховську гідроелектростанцію (ГЕС), щоб прикрити свій відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування України через річку.

Росія продовжує використовувати маску “евакуації” цивільного населення як прикриття для масового примусового вивезення мирного населення з окупованих Росією районів України.

Загарбники продовжують обмежено нападати, щоб відвоювати втрачені території на північному сході Харківської області.

Російські та українські війська проводять штурм у районі Кремінна-Сватове. А ЗСУ вчергове наступили на північному заході Херсонської області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом останньої доби росіяни завдали:

три ракетних удари;

20 авіаційних ударів;

до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали до 20 населених пунктів, зокрема, Терни, Бахмут, Вугледар і Комишуваха Донецької області.

Ворог вчергове завдав масованого удару іранськими БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Українські військові успішно збили 15 з 20 дронів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На інших напрямках росіяни обстрілювали:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог залучив БпЛА з бойовим навантаженням;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог залучив БпЛА з бойовим навантаженням; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано й активність БпЛА з бойовим навантаженням;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано й активність БпЛА з бойовим навантаженням; на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка;

та напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка; на Бахмутському та Авдіївському напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка;

та напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни активних наступальних дій не вели;

та напрямках — у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни активних наступальних дій не вели; на Південнобузькому напрямку — у районах понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано до 40 вильотів БпЛА різних типів для ведення повітряної розвідки.

РФ офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям росіян не припиняється. У ході вже проведених мобілізаційних заходів у загарбників виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях України та паралельно евакуює цивільне населення на окремих напрямках.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала шість ударів. Підтверджено ураження:

двох районів зосередження озброєння та військової техніки;

двох опорних пунктів;

двох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

У перехопленій розмові російський окупант розповів про ставлення, як до тварин, від своїх же командирів. Слухай нову добірку від Головного управління розвідки України.

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