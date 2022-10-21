Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Казалось бы, что раны со временем заживают. Дома отстроят, а судьбы возродятся. Но нет: когда попадаешь глазами или ушами на очередную историю украинцев, пострадавших от российской войны — раны снова рвутся и болит будто впервые.
27 июня Екатерина Дмитриченко со своей мамой была в ТЦ Амстор в Кременчуге, когда в него попала российская ракета. Девушка выжила, но ей почти оторвало ногу. Ее мама Елена погибла под завалами.
В интервью девушка из больницы делится воспоминаниями о том страшном дне, который отобрал у нее маму и разделил жизнь на до и после. Признается: это был обычный день, и после работы мама с дочерью пошли в Амстор праздновать счастливое событие — Елена Дмитриченко в тот день получила водительские права.
Вечером семья Екатерины должна была отмечать получение ею диплома финансиста в канадском вузе. Но не успели.
Вечером семья Екатерины должна была отмечать получение ею диплома финансиста в канадском вузе. Но не успели.
Катя рассказывает, что за несколько минут до попадания ракеты в ТЦ они с мамой зашли в магазин. Когда Елена уже была на кассе, Екатерина заметила носки.
— Это были носки с авокадо, а я так люблю носки. Я отошла от нее на два метра, а потом был взрыв.
Я видела, как падает мама. И я сама упала. Я кричала, но она мне не отвечала. Тогда я поняла, что ее больше нет.
Я видела, как падает мама. И я сама упала. Я кричала, но она мне не отвечала. Тогда я поняла, что ее больше нет.
Тогда девушка тоже поняла, что совсем не чувствует своих ног. Люди вокруг кричали.
По воспоминаниям пострадавшей, когда спасатели пришли, они сначала не могли ничего сделать — никого не было видно. Чтобы ее заметили, она как-то протянула руку из-под завалов и стучала железкой, чтобы шел громкий звук. И ее спасли. Сейчас девушка мечтает как можно быстрее вернуться в Кременчуг и лично поблагодарить тех людей, которые ее вытащили.
— Мне просто повезло, потому что я была далеко от выхода из магазина. Еще несколько минут — и я могла задохнуться. Там, где лежала мама, был огонь. На мне вообще не было ожога.
Девушке практически оторвало ногу, возле бедра. Когда ее вытаскивали, то спрашивали, сможет ли самостоятельно идти. Девушка ответила, что не чувствует ног.
Факти.ICTV
— Когда меня достали, я услышала брань. Они сказали, что ногу оторвало. Я потом смотрела фото — видела свою кость.
А потом вспоминает — она все время была в сознании, даже в больнице. Когда врачи между собой общались, слышала, что все согласились с необходимостью ампутировать ногу. Но все решил звонок Катиному папе, заявившему: будут делать все возможное, но пусть ногу не ампутируют.
И мне сберегли ногу. Я чувствую ее.
И мне сберегли ногу. Я чувствую ее.
Да, Катя пережила более 20 операций, а впереди у нее еще длительная реабилитация. Сейчас она не чувствует свою стопу, но лечение продолжается.
Я встаю на ноги и теряю сознание, но через это надо пройти. Потому что самое главное позади — нога сохранена, а я буду ходить.
Я встаю на ноги и теряю сознание, но через это надо пройти. Потому что самое главное позади — нога сохранена, а я буду ходить.
Также девушка благодарит украинских врачей, в частности тех, кто спасал ее в Кременчуге. Ибо именно они взяли ответственность не просто отрезать конечность, а дать девушке шанс на сохранение ноги.
По поводу мамы Екатерины — ее тело нашли не сразу. Идентификация прошла через две недели после трагедии. Екатерина же рассказывает, что после пережитого ее эмоции часто устраивают “качели”: она прошла несколько депрессивных эпизодов и до сих пор ужасно переживает потерю родного человека.
— Мне не больно за себя, мне больно за то, что я потеряла маму. Больно смотреть на отца, которому хуже, чем мне. И на бабушку смотреть тоже тяжело, потому что она потеряла своего ребенка.
Но я поддерживаю их, мы все держимся друг за друга. Мечтаем, куда поедем на отдых следующим летом, и боремся за то, чтобы я ходила.
Но я поддерживаю их, мы все держимся друг за друга. Мечтаем, куда поедем на отдых следующим летом, и боремся за то, чтобы я ходила.
Екатерина нашла в себе силы идти дальше, несмотря ни на что. Но наш организм может отреагировать на стресс совершенно по-разному. Особенно важно следить за поведением переживших травматический опыт. Если видишь странные порезы на коже человека — тебе следует знать о селфхарме.
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