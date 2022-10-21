Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге

Казалось бы, что раны со временем заживают. Дома отстроят, а судьбы возродятся. Но нет: когда попадаешь глазами или ушами на очередную историю украинцев, пострадавших от российской войны — раны снова рвутся и болит будто впервые.

27 июня Екатерина Дмитриченко со своей мамой была в ТЦ Амстор в Кременчуге, когда в него попала российская ракета. Девушка выжила, но ей почти оторвало ногу. Ее мама Елена погибла под завалами.

В интервью девушка из больницы делится воспоминаниями о том страшном дне, который отобрал у нее маму и разделил жизнь на до и после. Признается: это был обычный день, и после работы мама с дочерью пошли в Амстор праздновать счастливое событие — Елена Дмитриченко в тот день получила водительские права.

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Вечером семья Екатерины должна была отмечать получение ею диплома финансиста в канадском вузе. Но не успели.

Носки из авокадо спасли от смерти

Катя рассказывает, что за несколько минут до попадания ракеты в ТЦ они с мамой зашли в магазин. Когда Елена уже была на кассе, Екатерина заметила носки.

— Это были носки с авокадо, а я так люблю носки. Я отошла от нее на два метра, а потом был взрыв.

Я видела, как падает мама. И я сама упала. Я кричала, но она мне не отвечала. Тогда я поняла, что ее больше нет.

Тогда девушка тоже поняла, что совсем не чувствует своих ног. Люди вокруг кричали.

По воспоминаниям пострадавшей, когда спасатели пришли, они сначала не могли ничего сделать — никого не было видно. Чтобы ее заметили, она как-то протянула руку из-под завалов и стучала железкой, чтобы шел громкий звук. И ее спасли. Сейчас девушка мечтает как можно быстрее вернуться в Кременчуг и лично поблагодарить тех людей, которые ее вытащили.

— Мне просто повезло, потому что я была далеко от выхода из магазина. Еще несколько минут — и я могла задохнуться. Там, где лежала мама, был огонь. На мне вообще не было ожога.

Меня спасли носки с авокадо

Девушке практически оторвало ногу, возле бедра. Когда ее вытаскивали, то спрашивали, сможет ли самостоятельно идти. Девушка ответила, что не чувствует ног.

— Когда меня достали, я услышала брань. Они сказали, что ногу оторвало. Я потом смотрела фото — видела свою кость.

А потом вспоминает — она все время была в сознании, даже в больнице. Когда врачи между собой общались, слышала, что все согласились с необходимостью ампутировать ногу. Но все решил звонок Катиному папе, заявившему: будут делать все возможное, но пусть ногу не ампутируют.

И мне сберегли ногу. Я чувствую ее.

Пережить более 20 операций

Да, Катя пережила более 20 операций, а впереди у нее еще длительная реабилитация. Сейчас она не чувствует свою стопу, но лечение продолжается.

Я встаю на ноги и теряю сознание, но через это надо пройти. Потому что самое главное позади — нога сохранена, а я буду ходить.

Также девушка благодарит украинских врачей, в частности тех, кто спасал ее в Кременчуге. Ибо именно они взяли ответственность не просто отрезать конечность, а дать девушке шанс на сохранение ноги.

По поводу мамы Екатерины — ее тело нашли не сразу. Идентификация прошла через две недели после трагедии. Екатерина же рассказывает, что после пережитого ее эмоции часто устраивают “качели”: она прошла несколько депрессивных эпизодов и до сих пор ужасно переживает потерю родного человека.

— Мне не больно за себя, мне больно за то, что я потеряла маму. Больно смотреть на отца, которому хуже, чем мне. И на бабушку смотреть тоже тяжело, потому что она потеряла своего ребенка.

Но я поддерживаю их, мы все держимся друг за друга. Мечтаем, куда поедем на отдых следующим летом, и боремся за то, чтобы я ходила.

Екатерина нашла в себе силы идти дальше, несмотря ни на что. Но наш организм может отреагировать на стресс совершенно по-разному. Особенно важно следить за поведением переживших травматический опыт. Если видишь странные порезы на коже человека — тебе следует знать о селфхарме.

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