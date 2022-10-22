Актуальна карта бойових дій в Україні 22 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Усі дії окупантів наразі спрямовані на те, щоб змінити ситуацію на карті бойових дій, — обстріли цивільної інфраструктури, чи організація терористичних актів, таких як атака на Каховську ГЕС.

Проте нічого з цього не зупинить українців на шляху до своєї свободи й це варто вже усвідомити загарбникам.

А поки вони лише можуть мріяти про свідомість, ми будемо продовжувати свою боротьбу, поки не звільнимо кожного українця з полону та усі свої території. Цей шлях занотовує традиційно Генштаб ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує бойові дії та ситуацію в Україні:

Російські сили, ймовірно, створюють умови для виведення військових та окупаційних елементів із західного берега річки Дніпро в очікуванні неминучого українського просування.

Водночас експерти попереджають, що Росія, ймовірно, продовжує готуватися до фальшивої атаки на Каховську гідроелектростанцію (ГЕС).

Щодо ситуації на міжнародній арені, Інститут вивчення війни зазначає, що Іран надає військову підтримку російським силам в Україні, попри нові міжнародні санкції.

Імовірно, іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоб змінити світовий порядок під проводом США. Тому іранські військові перебувають в окупованому Росією українському Криму, щоб допомогти росіянам у здійсненні атак безпілотників на українських цивільних та цивільну інфраструктуру.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних та десять авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько восьми населених пунктів. Серед них — Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Поліському напрямках ворог задіяв міномети та ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Українське та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків та артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне ;

на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них — Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Водночас понад 100 снарядів з Градів та ствольної артилерії всього лише за кілька днів випустили окупанти по Нікополю на Дніпропетровщині. Читай, як виживають люди у Нікополі під постійними обстрілами.

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