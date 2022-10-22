Герої України в тилу: хто допомагає містам оговтуватися після ракетного терору

Вони першими бачать наслідки російського терору. Поки всі ми ховаємося в укриттях, Артур і його команда мчать у самісіньке пекло, щоб витягти з нього людей.

Артур працює рятувальником уже 17 років, але зізнається — часом стримати емоції дуже складно.

Так було, коли діставав дівчинку Женю, її привалило плитами у київській багатоповерхівці, в яку росіяни запустили ракети.

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Одразу не давала працювати, хотіла, щоб ми насамперед дістали маму. Артур згадує: “що я, що мої колеги, хто був тоді на поверсі – всі не могли стримати сліз.”

Після роботи рятувальників, не менш титанічну працю виконують комунальники. Менш ніж за добу вони стерли сліди терору у центрі Києва, де 10 жовтня влучила ворожа ракета.

Чи не найбільше українці дякують щодня і цим людям. Енергетики України мужньо приймають щоденні виклики. І як би не хотів Кремль залишити нашу країну без тепла і світла — наші герої руйнують усі ворожі плани, відновлюючи зруйноване ворогом.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як вижити, якщо у твій будинок влучила ракета.