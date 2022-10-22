Герои Украины в тылу: кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора

Они первыми видят последствия русского террора. Пока все мы прячемся в укрытиях, Артур и его команда мчатся в ад, чтобы вытащить из него людей.

Артур работает спасателем уже 17 лет, но признается, что порой сдержать эмоции очень сложно.

Так, когда доставал девочку Женю, ее привалило плитами в киевской многоэтажке, в которую россияне запустили ракеты.

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Сразу не давала работать, хотела, чтобы мы в первую очередь достали маму.

Артур вспоминает: “Я, что мои коллеги, кто был тогда на этаже – все не могли сдержать слез.”

После работы спасателей, не менее титанический труд выполняют коммунальщики. Менее чем через сутки они стерли следы террора в центре Киева, где 10 октября прилетела вражеская ракета.

Больше всего украинцы благодарят каждый день и этих людей. Энергетики Украины мужественно принимают ежедневные вызовы. И как бы ни хотел Кремль оставить нашу страну без тепла и света — наши герои разрушают все вражеские планы, восстанавливая разрушенное врагом.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как выжить, если в твой дом попала ракета.