Голі, босі та навіть без їжі — як насправді Росія відправляє на фронт новомобілізованих солдатів

Росія відправляє своїх солдатів воювати проти України без амуніції, зброї та належної підготовки. Влада РФ поставляє на фронт все нові й нові партії новомобілізованих. А ті скаржаться, що не отримують обіцяних коштів і навіть їжі.

Солдат Нікіта з Челябінська пішов воювати проти України 29 вересня, а 4 жовтня його вже повернули додому… Мертвого.

Немає належної підготовки, відправили, як гарматне м’ясо… — каже росіянка.

Така ж сама участь може чекати й інших новомобілізованих. Солдатів із Краснодарського краю привезли воювати в українське поле, але не дали навіть лопат, щоб “захищати Вітчизну”. А всю амуніцію їм придбали родичі.

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А у військових квитках навіть не ставлять печатки, ймовірно, щоб згодом родинам не дісталися виплати.

Деякі ж мобілізовані набираються сміливості й відмовляються воювати. За це їх карають та “кидають на підвал”.

Інших мобілізованих цікавить, де їхні обіцяні кошти та амуніція. За три з половиною тижні їм нічого не видали. Проте є й рідкісні кадри, які йдуть воювати проти України вдруге.

Один із таких Натан, на початку березня потрапив у полон, а потім його обміняли. Після цього він знову пішов воювати, але цього разу його повернули додому вже мертвого.

Поки російська армія “могутня” на словах, українська демонструє свою міць на полі бою. Раніше ми розповідали про контрнаступ ЗСУ на Харківщині та у чому їх секрет.

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