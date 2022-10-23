Світ

Голі, босі та навіть без їжі — як насправді Росія відправляє на фронт новомобілізованих солдатів

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 23 Жовтня 2022, 22:30

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Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян

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