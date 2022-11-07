Как не попасть в ряды врага — советы жителям оккупированных россиянами городов и сел

Сколько бы ни было историй тех, кто вырвался из российской оккупации, понять, что пережили или продолжают проживать люди в неволе, практически невозможно.

А пока украинские военные пытаются освободить как можно скорее каждый населенный пункт, Кремль насильно и незаконно мобилизует украинских мужчин на оккупированных территориях на войну. Пригодность и квалификация россиянам не важна — людей используют как пушечное мясо.

Поскольку невозможно знать точно, как на самом деле происходит принудительный набор украинцев в ряды оккупационных войск, советы носят обобщенный характер, но все же дают минимальный шанс спастись в случае “мобилизации”.

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Избегай личного получения повестки и звонков так называемых военкоматов. Измени номер телефона или временно не пользуйся им, если его знают оккупационные власти. По возможности смены место жительства. Еще лучше будет эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, опять же, если это возможно. Если оккупанты все же тебя нашли, приведи доказательства, что ты не можешь нести службу. К примеру, религиозные убеждения или неудовлетворительное состояние здоровья. Если тебя мобилизовали, то старайся игнорировать преступные приказы. При первой же возможности постарайся сдаться в плен украинским военным.

Как сдаться украинской армии в плен

Отстегни оружие, повесь его на левое плечо стволом вниз. Подними руки и покажи, что в них ничего нет. Если есть такая возможность, держи при себе белую тряпку. Громко кричи, что сдаешься. Когда услышишь команду, что можно приблизиться, подходи. Выполняй все приказы украинских военных. Также для консультации ты можешь позвонить на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру +38 098 342 79 31.

Когда украинские военные освободят твой населенный пункт, тебе может понадобиться медицинское обследование, чтобы понять, как сказалась оккупация на твоем здоровье и как можно помочь. Читай как получить бесплатную медицинскую помощь жителям деоккупированных территорий.

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