Как не попасть в ряды врага — советы жителям оккупированных россиянами городов и сел

Сколько бы ни было историй тех, кто вырвался из российской оккупации, понять, что пережили или продолжают проживать люди в неволе, практически невозможно.
А пока украинские военные пытаются освободить как можно скорее каждый населенный пункт, Кремль насильно и незаконно мобилизует украинских мужчин на оккупированных территориях на войну. Пригодность и квалификация россиянам не важна — людей используют как пушечное мясо.
Поскольку невозможно знать точно, как на самом деле происходит принудительный набор украинцев в ряды оккупационных войск, советы носят обобщенный характер, но все же дают минимальный шанс спастись в случае “мобилизации”.
Когда украинские военные освободят твой населенный пункт, тебе может понадобиться медицинское обследование, чтобы понять, как сказалась оккупация на твоем здоровье и как можно помочь. Читай как получить бесплатную медицинскую помощь жителям деоккупированных территорий.
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