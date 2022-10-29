Бесплатная медицинская помощь для жителей деоккупированных территорий: как получить

Воины ВСУ ни на миг не прекращают свою работу. Они активно освобождают нашу землю уже восемь месяцев, чтобы каждый украинский гражданин находился в безопасности под украинским флагом.
Наши военные освобождают Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, а для жителей этих территорий постепенно восстанавливается оказание медицинской помощи, которой нужно немало.
Кто может получить медицинскую помощь на деоккупированных территориях и куда обращаться рассказали в Министерстве реинтеграции.
В первую очередь медпомощь будут оказывать маломобильным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями. Позже ее получат все жители деоккупированных территорий, которые в этом нуждаются.
Итак, если ты в этом нуждаешься, то врачи:
Кроме медицинской помощи, врачи оказывают пострадавшим жителям психологическую и психосоциальную поддержку.
Кроме медицинской помощи, врачи оказывают пострадавшим жителям психологическую и психосоциальную поддержку.
Для того, чтобы получить профессиональную консультацию, следует заявить о такой необходимости в орган местного самоуправления. Так тебя внесут в списки тех, кого бесплатно осмотрят врачи.
Медицинская помощь нужна и украинцам, которые выехали за границу, однако там ее получить немного сложнее. Мы рассказали, как украинцам в Румынии, Чехии и Польше получить помощь врача.
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