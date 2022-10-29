Бесплатная медицинская помощь для жителей деоккупированных территорий: как получить

Воины ВСУ ни на миг не прекращают свою работу. Они активно освобождают нашу землю уже восемь месяцев, чтобы каждый украинский гражданин находился в безопасности под украинским флагом.

Наши военные освобождают Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, а для жителей этих территорий постепенно восстанавливается оказание медицинской помощи, которой нужно немало.

Кто может получить медицинскую помощь на деоккупированных территориях и куда обращаться рассказали в Министерстве реинтеграции.

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Кто может получить медицинскую помощь и кто ее оказывает?

В первую очередь медпомощь будут оказывать маломобильным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями. Позже ее получат все жители деоккупированных территорий, которые в этом нуждаются.

Сейчас на медицинском фронте этих территорий работают команды центров ЭМД и медицины катастроф . Они принимают амбулаторно — на выезде и на базе адаптированных к ним поликлиник.

. Они принимают амбулаторно — на выезде и на базе адаптированных к ним поликлиник. В населенных пунктах, где нет связи и возможности принимать людей в специально оборудованных для этого помещениях, работают мобильные медицинские бригады .

. Также медицинскую помощь и консультацию оказывает международная медицинская гуманитарная организация врачи без границ и контакт центр МОЗ.

Какую помощь оказывают медработники

Итак, если ты в этом нуждаешься, то врачи:

окажут неотложную медицинскую помощь — работает скорая; предоставят амбулаторные консультации; вывезут тебя поездами медицинской эвакуации; обеспечат лекарствами.

Кроме медицинской помощи, врачи оказывают пострадавшим жителям психологическую и психосоциальную поддержку.

Медицинская помощь: инструкция, как получить

Для того, чтобы получить профессиональную консультацию, следует заявить о такой необходимости в орган местного самоуправления. Так тебя внесут в списки тех, кого бесплатно осмотрят врачи.

В селах и городах, где возобновили работу команды центров ЭМД, можно воспользоваться обычным номером телефона 103.

Если ты не можешь посетить врача, обратись за бесплатной медицинской консультацией от Минздрава по номеру 0-800-602-019.

Также есть возможность получить медицинскую консультацию от команды Врачи без границ по телефонам: (095) 573-76-8 и (050) 317-82-94.

Медицинская помощь нужна и украинцам, которые выехали за границу, однако там ее получить немного сложнее. Мы рассказали, как украинцам в Румынии, Чехии и Польше получить помощь врача.

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