Здоров'я та краса

Безкоштовна медична допомога для мешканців деокупованих територій: як отримати

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 08:30
медична допомога
Фото: Unsplash

Більше новин
Як підтримати нервову систему
“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”
Як врятувати поранену дику тварину, яка постраждала від війни
Універсальний алгоритм дій: як врятувати поранену дику тварину та не постраждати самим
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
Ідеї обігріву від українців
Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як підтримати нервову систему
“Через постійний стрес відчуваю збої нервової системи. Як підтримати себе?”
пульс
Перевір, чи твоє серце здорове. Який нормальний пульс у дорослих
Рак шийки матки: що це, симптоми, лікування, профілактика
Раку шийки матки можна запобігти! Що потрібно знати про цю хворобу, її лікування та профілактику
Продукти-антистрес
“Чи справді є продукти, які знімають стрес? Чим можна його заїдати”

Відео
0:04:25
Валентина Зубко

Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
0:04:30
Ідеї обігріву від українців
Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:43
Як проходить Нацвідбір на Євробачення-2023 в Україні
Там є сильні пісні — Pianoбой поділився подробицями Нацвідбору на Євробачення-2023
0:01:57
Збір на прилади нічного бачення
Щоб гнати ворога вдень і вночі: Вікна-новини відкрили збір на прилади нічного бачення для ЗСУ
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Більше відео
пульс
Читати далі
Перевір, чи твоє серце здорове. Який нормальний пульс у дорослих

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь