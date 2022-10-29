Безкоштовна медична допомога для мешканців деокупованих територій: як отримати

Воїни ЗСУ ні на мить не припиняють свою роботу. Вони активно звільняють нашу землю вже вісім місяців, щоб кожен український громадянин був у безпеці під українським прапором.
Наразі наші військові звільняють Харківщину, Донеччину, Луганщину та Херсонщину, а для мешканців цих територій поступово відновлюється надання медичної допомоги, якої треба чимало.
Хто може отримати медичну допомогу на деокупованих територіях та куди звертатися, розповіли у Міністерстві реінтеграції.
У першу чергу, меддопомогу надаватимуть маломобільним, літнім, а також людям із хронічними захворюваннями. Вже далі її отримають усі мешканці деокупованих територій, які цього потребують.
Отож, якщо ти цього потребуєш, то лікарі:
Окрім медичної допомоги, лікарі надають постраждалим мешканцям психологічну та психосоціальну підтримку.
Окрім медичної допомоги, лікарі надають постраждалим мешканцям психологічну та психосоціальну підтримку.
Для того, щоб отримати професійну консультацію, слід заявити про таку потребу органу місцевого самоврядування. Так тебе внесуть у списки тих, кого безкоштовно оглянуть лікарі.
Медична допомога треба і тим українцям, які виїхали за кордон, однак там її отримати важче. Ми розповіли, як українцям в Румунії, Чехії та Польщі отримати допомогу лікаря.
Не пропускай найцікавіше! Підписуйся на наш Telegram-канал.