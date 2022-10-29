Безкоштовна медична допомога для мешканців деокупованих територій: як отримати

Воїни ЗСУ ні на мить не припиняють свою роботу. Вони активно звільняють нашу землю вже вісім місяців, щоб кожен український громадянин був у безпеці під українським прапором.

Наразі наші військові звільняють Харківщину, Донеччину, Луганщину та Херсонщину, а для мешканців цих територій поступово відновлюється надання медичної допомоги, якої треба чимало.

Хто може отримати медичну допомогу на деокупованих територіях та куди звертатися, розповіли у Міністерстві реінтеграції.

Зараз також дивляться

Хто може отримати медичну допомогу та хто її надає?

У першу чергу, меддопомогу надаватимуть маломобільним, літнім, а також людям із хронічними захворюваннями. Вже далі її отримають усі мешканці деокупованих територій, які цього потребують.

Зараз на медичному фронті цих територій працюють команди центрів ЕМД і медицини катастроф. Вони приймають амбулаторно — на виїзді й на базі адаптованих до тих умов поліклінік.

і Вони приймають амбулаторно — на виїзді й на базі адаптованих до тих умов поліклінік. У населених пунктах, де ще немає зв’язку та можливості приймати людей у спеціально обладнаних для цього приміщеннях, працюють мобільні медичні бригади .

. Також медичну допомогу та консультацію надає міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів та контакт центр МОЗ.

Яку допомогу надають медпрацівники

Отож, якщо ти цього потребуєш, то лікарі:

нададуть невідкладну медичну допомогу — працює швидка; нададуть амбулаторні консультації; вивезуть тебе потягами медичної евакуації; забезпечать ліками.

Окрім медичної допомоги, лікарі надають постраждалим мешканцям психологічну та психосоціальну підтримку.

Медична допомога: інструкція, як отримати

Для того, щоб отримати професійну консультацію, слід заявити про таку потребу органу місцевого самоврядування. Так тебе внесуть у списки тих, кого безкоштовно оглянуть лікарі.

У селах і містах, де відновили роботу команди центрів ЕМД, можна користуватися звичним номером телефону 103.

Якщо ти не можеш відвідати лікаря, то звернися за безкоштовною медичною консультацією від МОЗ за номером 0-800-602-019.

Також є можливість отримати медичну консультацію від команди Лікарі без кордонів за телефонами: (095) 573-76-8 та (050) 317-82-94.

Медична допомога треба і тим українцям, які виїхали за кордон, однак там її отримати важче. Ми розповіли, як українцям в Румунії, Чехії та Польщі отримати допомогу лікаря.

Не пропускай найцікавіше! Підписуйся на наш Telegram-канал.