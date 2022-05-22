Замість кабінету — шкільний клас. Київські кардіологи виїжджають на обстеження діток в деокуповані села області

Понад 500 дітей Київщини уже обстежили столичні кардіологи у деокупованих селах області. Карета швидкої допомоги Центру дитячої кардіології та кардіохірургії з початку березня здійснює спеціальні виїзди до пацієнтів.

Своє обладнання медики-волонтери розгортали у бомбосховищах та центрах для біженців, а після звільнення від російських окупантів поїхали у віддалені населені пункти.

Там на них чекають діти та дорослі, які не мають можливості зробити планове обстеження серця. Адже більшість з них зараз просто не можуть доїхати до фахівців. Кажуть, вкрай важливо вчасно виявити вади серця.

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Усі діти раз на 2-3 роки повинні проходити огляд кардіолога. Ми стикались уже під час цих консультацій з вадами, про які батьки взагалі не знали. Уже декілька дітей ми прооперували, — розповідає завідувачка відділення рентгеноангіографії та ендоваскулярної хірургії Юлія Кузьменко.

Кардіологи можуть приймати пацієнтів навіть у приміщенні школи, де за кабінет служить клас, а за канапи — дитячі парти. Саме так відбувається в селі Мусійки, що на півночі Київщини. Та люди й цьому раді.

Разом із кардіологами у команді й професійні психологи. Голова благодійної організації Твої долоні Олександр Івашков ділиться, що його організація працює з 2014 року на сході України з дітьми.

Фахові клінічні антикризові психологи працюють як з малечею, так і з підлітками й дорослими. Аби відволікти, волонтери застосовують десятки активностей, навіть привезли із собою тварин.

Хоч Мусійки не зазнали значних руйнувань, але місцеві відчули окупацію сповна. Повз село безперервно йшла військова техніка, над головами з Білорусі летіла авіація, а снаряди падали на городи.

Дивом ніхто не постраждав. У селі росіяни мародерили, а понад 300 місцевих опинились у заручниках. Тож дітлахи особливо потребують професійної психологічної допомоги.

Жорстока війна, розв’язана Росією, зламала мільйони життів, розлучила родини: когось тимчасово, а декого — навічно. Читай, як допомогти дітям, які втратили своїх батьків.