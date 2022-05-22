Батьківство

Замість кабінету — шкільний клас. Київські кардіологи виїжджають на обстеження діток в деокуповані села області

Христина Величанська 22 Травня 2022, 10:00
Київські кардіологи виїжджають до пацієнтів з деокупованих сіл
Фото: Unsplash

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